정부·지자체·민간 공동 출자로 SPC 설립 사업모델 구축…20년간 1.53조 매출 목표

‘국가 농업 AX플랫폼’을 구축하고 수익이 창출되는 사업모델까지 만든다.

대동은 농림축산식품부가 추진하는 이 사업의 최종 사업자로 선정됐다고 28일 밝혔다.

이는 민간기업이 사업을 주도하고 정부가 재정과 행정을 지원하는 농업 AX(AI전환) 모델이다. 정부·지자체가 컨소시엄을 이뤄 민간기업이 특수목적법인(SPC)을 설립한 뒤 자본을 공동 출자한다. 사업 운영과 수익 창출을 책임지는 구조로 설계된다.

컨소시엄 대표회사는 대동이며 LG CNS, 대동애그테크, 대영지에스, 아트팜영농조합법인, 무안군 등이 참여한다. 민관 합작 SPC는 연내 설립된다. 대동은 AI 농기계, 자율주행, 정밀농업 등 사업추진과 관리를 총괄한다.

대동애그테크는 스마트농업 핵심기술 공급주체로 참여한다. SPC의 AI온실 구축을 비롯해 AI재배 솔루션, 자율작업 농용로봇 등 스마트온실 관련 제품과 기술을 공급하게 된다.

SPC는 AI·데이터플랫폼, AI온실, 정밀 농작업 서비스 등 3개 핵심 사업을 구축·운영한다. 무안군에는 21.6ha(6만5000평) 규모의 대형 AI온실이 조성된다. AI 기반 환경·생육관리와 통합관제, 농업로봇 등 자동화 기술을 적용하고 온실에서 생성되는 데이터를 AI·데이터 플랫폼과 연계해 생육진단과 수확예측, 재배 의사결정 등에 활용하게 된다.

대동 원유현 부회장은 “지난 5년간 준비해온 AI, 로봇, 첨단 농기계, 스마트파밍 역량을 총동원해 국가 농업AX 성공에 기여하겠다”고 했다.