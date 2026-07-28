[헤럴드경제=채상우 기자] 대만의 유명 배우 쉬시위안(徐熙媛)이 생전에 보유한 호화주택 ‘타이베이신이’의 소유권이 지난 22일 남편 구준엽과 미성년 자녀 2명에게 이전된 것으로 알려졌다.

28일 연합보와 자유시보 등 대만 언론은 쉬시위안이 생전에 보유한 호화주택 두 곳 가운데 하나인 타이베이 신이구 쑹융로 소재 ‘타이베이신이’의 소유권 이전이 완료됐다고 보도했다.

현지 매체가 인용한 소식통에 따르면 쉬시위안이 2016년 3억6200만 대만달러(약 163억원)에 매입한 이 펜트하우스의 소유권이 구준엽과 미성년자인 자녀 2명에게 각각 3분의 1씩 공동명의로 이전됐다. 현재 시가는 약 4억6000만 대만달러(약 207억원)로 추정된다.

자녀 2명은 미성년자인 만큼, 친부인 왕샤오페이(汪小菲)가 법정대리인으로서 상속 및 자산 관리 절차를 처리하고 있다.

하지만 신이구 쑹더루에 있는 또 다른 호화주택 ‘국가예술관’의 소유권 변동은 아직 없는 것으로 알려졌다.

다른 소식통은 쉬시위안이 2009년에 약 2억 대만달러(액 90억원)에 매입한 이 주택에 전남편 왕샤오페이가 사업 자금 마련을 위해 약 1억1000만 대만달러(약 49억원)를 담보 대출받으면서 은행의 근저당권이 설정돼 있다고 전했다.

왕씨가 500만 대만달러(약 2억2000만원)만을 상환한 상태여서 향후 처리 방향은 불투명하다.

현재 국가예술관에는 구준엽의 장모인 황춘메이가 머무르고 있으나, 향후 해당 주택의 상속 및 처분 등 법적 절차 완료 이후 황씨의 거주 여부가 정해질 전망이다.

아울러 쉬시위안이 사망한 뒤 자택 내 자산은 구준엽과 왕샤오페이 양측 변호사의 공동 입회하에 사진 촬영, 기록 및 공증 절차까지 마친 상태다. 상속인의 권리 보호를 위해 유산 분배가 마무리될 때까지 임의 이동 및 처분은 불가능하다.

대만의 법률 전문가들은 쉬시위안의 유산이 대만 민법 제1138조에 따라 배우자 구준엽과 미성년 자녀 2명 등 총 3명에게 3분의 1씩 균등 분배될 것으로 보고 있다.