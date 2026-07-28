[헤럴드경제=최원혁 기자] 미국의 한 남성이 등산 도중 산악용 스틱이 몸을 관통당하는 사고를 당했다. 특히 그는 중상을 입고도 약 16㎞를 걸어 하산한 끝에 무사히 치료받은 것으로 알려져 눈길을 끈다.

최근 미국 CNN과 뉴욕포스트 등에 따르면 몬태나주 출신 데이비드 시팔디(32)는 지난 20일 친구 두 명과 함께 몬태나주 최고봉인 그래니트 피크(해발 3904m)를 오르던 중 바위에서 미끄러지는 사고를 당했다.

사고 당시 산악용 스틱이 그의 옆구리를 관통했지만 응급실 근무 경력이 있는 상처 치료 전문 간호사였던 시팔디는 침착하게 자신의 상태를 확인했다. 그는 여러 차례 숨을 쉬며 폐 손상 여부를 점검했고 출혈과 감각 이상, 어지럼증 등이 없어 당장 생명을 위협하는 상황은 아니라고 판단했다.

결국 시팔디는 스틱을 현장에서 빼지 않은 채 하산을 선택했다. 그의 친구 한 명은 위성 통신 장치로 구조대에 구조를 요청했고 또 다른 친구는 그의 뒤에서 함께 걸으며 상태를 계속 확인했다.

시팔디는 스틱이 몸에 꽂힌 상태로 험한 산길을 약 6시간30분 동안 걸었다. 그는 무려 16㎞를 이동해 등산로 입구에 도착했다.

등산로 입구에 도착한 시팔디는 차량으로 약 2시간 떨어진 병원으로 이송됐고 의료진은 그의 몸에 꽂혀 있던 산악용 스틱을 제거했다.

현재 자택에서 회복 중인 시팔디는 현지 언론과의 인터뷰에서 “정말 운이 좋았다”며 “스틱이 몇 센티미터만 다른 방향으로 들어갔다면 결과는 완전히 달라졌을 것”이라고 전했다.