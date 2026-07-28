국민銀 제작 ‘스타 투 스타트’ 기업금융 현장 담은 4부작 드라마 생산적 금융 지원, 수출입 컨설팅 등

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 김남길 배우가 출연한 기업금융 드라마 ‘스타 투 스타트(Star to START): K-기업 비긴즈(Begins)’가 조회수 400만회를 돌파했다고 28일 밝혔다.

국민은행이 기획·제작한 이번 드라마는 생산적 금융 지원과 수출입 금융 컨설팅 등 기업금융 현장을 배경으로 했다. 배우 김남길이 기업금융전담역(RM)인 김영진 차장 역을 맡아 중소기업을 직접 찾아 기업의 고민을 함께 해결하고 성장을 지원하는 모습을 그렸다. 이를 통해 국민은행 기업금융의 전문성과 고객을 향한 진정성을 담아냈다고 사측은 설명했다.

드라마는 지난달 1화 공개 이후 현재까지 좋아요 2만3000여개, 댓글 2200여개, 공유 6000여건을 기록하며 높은 호응을 얻고 있다.

김남길은 지난달 자신의 인스타그램에 “국민은행 첫 출근”이라며 촬영 현장을 공개해 관심을 끈 바 있다.

국민은행 관계자는 “기업의 성장을 가장 가까이에서 지원하는 든든한 금융 파트너로서의 진심을 담고자 했다”며 “앞으로도 고객과 공감하고 소통할 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.

이번 기업금융 드라마는 총 4부작으로 국민은행 유튜브 채널에서 시청할 수 있다.