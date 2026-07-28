뷰러·고데기 포함 생활가전 3종 출시 5000원 균일가, 시중가의 절반 이하 매달 600종 신상품… 3만여종 구비

뷰티·패션 등으로 확장 중인 다이소가 이번에는 5000원짜리 전기면도기와 판고데기 등 생활가전 제품을 선보인다. 고물가로 ‘가성비’를 추구하는 소비자들이 늘자 카테고리를 확대하며 더 다양한 고객층을 공략하고 있다.

28일 업계에 따르면 아성다이소는 ‘이달의 신상’(사진)으로 충전식 전기면도기와 온열 뷰러, 미니 판고데기 등 소형 가전 3종을 선보인다.

충전식 전기면도기는 C타입 충전식으로 편리하게 사용할 수 있는 그루밍 제품이다. 휴대가 용이해 여행이나 출장 시에도 활용하기 좋다. C타입 케이블과 청소용 솔도 동봉돼 있다. 해당 제품의 가격은 5000원이다. 현재 시중에서는 저렴한 제품 기준으로 1만5000원 수준에 팔리고 있다.

온열 뷰러는 약 70°C의 온도로 속눈썹을 강력하게 고정해 주는 뷰티 디바이스다. 전원 버튼을 누르고 약 30초간 예열하면 실리콘 온열부 색상이 변해 사용 가능 시점을 확인할 수 있다. C타입 충전 방식으로 사용 편의성을 높였다. 해당 제품은 7월 5주 차에 입고될 예정이다. 온열 뷰러는 일반적으로 CJ올리브영이나 온라인몰 등에서 최소 1만5000원에 판매되지만, 다이소에선 5000원이다.

헤어 스타일링 기기인 미니 판고데기는 여행용으로 기획돼 휴대가 간편한 소형 크기로 제작됐다. 스트레이트와 C컬펌 등 기본적인 헤어 스타일링을 연출할 수 있다. 휴대용 미니 판고데기 제품도 프리미엄 브랜드 기준으로는 8만원 이상에 판매되는 고가의 제품이다. 비교적 저렴한 제품들도 2만~3만원대에 판매되고 있다. 다이소는 해당 제품의 가격도 5000원으로 책정했다.

다이소는 지난해에도 무선 청소기, 전동 바디 제모기, 접이식 헤어 드라이기 등의 생활가전을 5000원에 선보였다. 시중가(1만~3만원대) 절반 이하의 가격으로 인기를 끌었다. 최근에는 삼진제약과 함께 1000원짜리 ‘단백질 쉐이크’를 출시했다. 기존 단백질 쉐이크 제품과 크게 다르지 않은 영양 구성에 가격을 절반 이상으로 줄였다. 현재 시중에서 단백질 쉐이크는 3000원 수준에 팔리고 있다.

다이소는 매달 600종 이상의 신상품들을 5000원 이내의 가격에 선보이며 ‘가성비’ 생활용품 시장을 주도하고 있다. 식품, 주방·청소용품, 뷰티, 패션, 생활가전 등 카테고리에서 3만여종의 상품을 구비하고 있다. 품목별 상품도 용도, 모양, 크기별로 다양하게 출시해 소비자의 선택 폭을 넓히고 있다.

한편, 다이소의 지난해 매출액은 4조5363억원으로 전년 대비 14.3% 증가했다. 영업이익도 19.2% 늘어난 4424억원으로 집계됐다. 다이소의 연간 매출은 2022년 2조9457억원에서 2023년 3조4604억원, 2024년 3조9689억원, 지난해 4조5363억원으로 매년 증가세를 보이고 있다. 정대한 기자