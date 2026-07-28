[헤럴드경제=장연주 기자]그룹 씨스타 출신 가수 효린이 1인 기획사 사장으로서 고충을 털어놨다. 효린은 1인 기획사를 차린 지 8년이 됐으며, 직원들 월급을 줘야 하는데 적자라고 밝혔다.

27일 오전 KBS Cool FM ‘박명수의 라디오쇼’에는 효린이 ‘전설의 고수’ 코너에 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 DJ 박명수는 효린을 향해 씨스타 멤버들과 모여 공연을 하면 좋겠다고 밝혔다.

이에 효린은 “좋은 기회가 되면 모이면 좋다”라고 말했다.

박명수는 “넷이 만나서 이야기하면 되지. 곡은 여기(효린) 서 쓰니까”라고 했다.

그러자 효린은 “각자 하고 있는 것들이 있어서 이야기를 나눠 봐야 한다”고 말했다.

박명수는 또 효린에게 “회사를 차렸어요?”라고 물었다.

그러자 효린은 “가내수공업. 제가 홀로서기 시작을 할 때 1인 기획사를 차리게 돼서 이제 8년 됐다. 그룹 끝나고 나서 7년 정도 하고 팀이 조금 변화가 있었다. 그 동안 하면서 ‘이런 걸 보완하면 좋겠다’ 이런 경험을 바탕으로 하나를 더 만들었다”고 말했다.

효린은 자신이 설립한 1인 기획사의 직원은 본인을 포함해 5명이라고 밝혔다.

그는 기획사를 직접 차린 이유에 대해서는 “어디를 들어가면 마음이 편하겠다고 생각도 했지만, 그룹 활동이 끝난 후로 마음이 너무 조급했다”며 “많은 회사와 조율하고 그런 시간이 너무 아깝다고 생각했다”고 밝혔다.

이에 박명수는 “월급 줘야겠네? 열심히 뛰어야겠다”라고 하자, 효린은 “효린이도 줘야 돼요. 피곤해요”라고 말했다.

박명수는 또 “회사 흑자에요?”라고 물었다. 이에 효린은 “이번 앨범에 돈 많이 썼다”고 답했다.

이어 박명수가 “아직까지 괜찮아요?”라고 되묻자 효린은 “이번 앨범 준비하면서 적자가 됐으니까 (이제) 흑자가 돼야 한다. 거둬들여야 한다. 혼자가 아니니까 부담감도 있다”고 토로했다.

그러면서 “오빠 저 좀 도와주세요”라고 덧붙였다.

한편, 효린은 2017년 1인 기획사 브리지 엔터테인먼트를 설립했으며 2025년 1월 사명을 ReH 엔터테인먼트로 변경 및 재설립했다.

효린은 이달 22일 네번째 미니앨범 ‘OriginaLyn’(오리지널린)을 발매했다. 효린은 전곡 프로듀싱에 참여한 것으로 알려졌다.