다음달 26일 개봉 가족 복수극 ‘경주기행’ 전주 대상 ‘갈매기’ 김미조 감독 첫 상업 영화 이정은·공효진·박소담·이연 등 배우 라인업 “사랑하는 사람 있는 누구에게나 가닿을 것”

[헤럴드경제=손미정 기자] “살인범을 납치했다.”

엄마 옥실(이정은 분)과 세 딸 장주(공효진 분), 영주(박소담 분), 동주(이연 분) 등 네 모녀는 8년 전 수학여행을 떠난 이후 다시 집에 돌아오지 못한 막내 경주의 생일을 맞아 경주로 향한다. 가지 많은 나무에 바람 잘 날 없다는 것이 이런 걸 보고 말하는 것일까. 단체 티셔츠까지 맞춰 입고 단란하게 떠난 여행은 여느 때와 마찬가지로 티격태격 난리법석이다.

경주 명소 곳곳을 돌아다니는 봉고차엔 이들 외에 또 한 명의 ‘사람’이 타고 있다. 이들이 그토록 기다려 온, 사랑했던 딸과 동생을 앗아간 남자다.

내달 26일 개봉하는 영화 ‘경주기행’은 8년의 기다림 끝에 여행을 가장한 복수를 감행하는 네 모녀의 여정을 그린다. 화목한 네 모녀의 가족여행은 치밀하게 계획된 알리바이일 뿐. 이들은 가족을 잃고 난 후의 지독한 수렁에서 벗어나기 위해, 그저 가족을 위해 ‘복수’만이 목표인 이 여행길에 몸을 싣는다.

이정은 “엄마 캐스팅 후 2년 동안 딸들 기다려”

철저하지만 어딘가 어설프고, 좀처럼 계획대로 되지 않는 여행길 위에서 오랫동안 묻어두었던 각자의 상처를 마주 보는 네 사람. 스릴러의 긴장감과 블랙 코미디의 위트, 경주로 떠나는 여정의 드라마를 감도 있게 녹여낸 ‘경주기행’은 흔한 복수극의 문법을 벗고 ‘가족 복수극’이란 새 장르의 재미를 선사한다.

메가폰을 잡은 김미조 감독은 27일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 진행된 제작발표회에서 “경주로 가족끼리 여행을 갔을 때 수학여행이나 관광지이면서도, 비 올 때나 밤에는 음산하고 스산한 분위기가 있는 경주의 두 가지 모습을 봤다”면서 “그 이중적인 모습이 가족과 살인 여행기라는 아이러니를 영화적으로 잘 담아낼 수 있다고 생각했다”고 말했다.

‘경주기행’은 데뷔작 ‘갈매기’(2021)로 전주국제영화제 대상을 거머쥐며 충무로의 신예로 주목받고 있는 김 감독의 첫 상업 영화다. 김 감독은 “(개봉까지) 오래 걸리기는 했지만, 더 오래 걸리시는 분들도 많다”면서 “내가 꿈꾼 이야기를 더 많은 사람에게 전할 기회를 거머쥐었기 때문에 행운이라고 생각한다”고 말했다.

이정은부터 공효진, 박소담, 이연으로 이어지는 대한민국 대표 연기파 여배우들의 만남도 눈길을 끈다. 각자 뚜렷한 색깔로 자신만의 연기 세계를 구축해 온 이들이 어떠한 시너지를 만들어낼지가 이번 영화의 주요 관전 포인트다. 감독은 이들을 “대한민국에서 연기로는 주름을 잡다 못해 주름이 접혀서 구겨버리고, 찢어버리신 분들이라, 같이 하지 않을 이유가 없었다”고 소개했다.

동네 수선집 ‘옥패션’을 운영하는 딸부잣집 엄마이자, 막내딸의 복수만을 바라보며 살아온 엄마 ‘옥실’은 이정은이 연기했다. 극 중 이정은은 딸을 잃은 엄마의 상실과 분노, 슬픔과 죄책감이 뒤섞인 복합적인 속내를 밀도 높게 그려낸다. 영화 ‘오마주’(2022)에 스크립터로 참여했던 김 감독은 당시 주연을 맡았던 이정은에게 ‘옥실’ 역을 제안했다. 그리고 딸들을 기다리는 데 2년여가 걸렸다.

이정은은 “옥실은 이름을 새기는 재봉사다. 한 땀 한 땀 이름을 새기는 것처럼 배우를 기다리는 데도 침착함이 필요하다고 생각했다”면서 “원래부터 같이 하고 싶었던 배우들이 모두 캐스팅돼 감독과 너무 기뻐했던 기억이 있다. 귀하게 개봉을 하게 돼서 마음이 뜨겁다”며 회상했다.

이어 그는 “옥실은 8년이란 시간 동안 막내딸 경주가 죽었던 그날의 기억에 묶여 있는 엄마”라고 소개하며 “(캐릭터와 부스스한 머리와 외형 때문에) 이상순 씨나 성지루 선배 닮았다는 말을 많이 들었다”며 웃었다.

엄마를 쏙 빼닮아, 누구보다 자식을 잃은 엄마의 마음을 이해하며 그의 계획에 동참하는 장녀 장주는 공효진이 맡았다. 촬영 일정 탓에 경주기행의 캐스팅 제안을 거절할 수밖에 없었던 그는 반년여 후에 다시 돌아온 제안을 놓치지 않았다. 그는 “대본을 보면 엄마 역할이 가장 탐난다”면서 “(엄마 역할을 맡은) 이정은을 돕고 싶었다”고 말했다.

공효진은 “장주는 엄마의 오른팔이자 사령탑이고, 엄마를 걱정하면서 엄마가 하고 싶은 모든 것을 조력하려는 딸”이라면서 “딸 중 유일하게 가정이 있기에 가정이 파탄 나버린 엄마의 마음을 가장 극적으로 이해하고 있는 캐릭터”라고 소개했다.

“끝까지 살아가는 사람들, 지독한 사랑에 대한 영화”

법대 출신의 엘리트인 둘째 영주 역은 박소담에게 돌아갔다. 명석한 두뇌로 가족 복수 계획의 전략을 짜는 브레인이다. 계획만 짜주고 빠지려고 했던 영주는 마음에 들지 않는 상황 속에서도 계획이 어그러지지 않게 세세하게, 한 치의 오차도 없이 계획한다.

박소담은 “저도 삼남매인데, 첫째로서 둘째를 대할 때와, 셋째를 대할 때 다른 저의 자아가 나온다. 극 중 세 딸들 사이에서도 그런 관계성들이 재미있게 읽혔다”면서 “특히 (‘기생충’을 함께했던) 이정은과 엄마와 딸로 만나보고 싶었는데 기회가 찾아왔다”고 밝혔다.

생각보다 몸이 먼저 나가는 행동파 막내 동주는 최근 MBC 드라마 ‘대군 부인’으로도 대중들에게 눈도장을 찍은 이연이 연기했다. 전직 프로 레슬러 선수로 극 중 다양한 액션을 선보인다. 행동이 우선인 그의 모습은 엄마에게 사랑받기 위한 방식 중 하나다.

이연은 “네 딸 중에 셋째 아들 같은 딸이고, 너무 단순해서 설명할 것이 많지 않다”면서 “생각을 1초 하면 행동을 10초 하는 캐릭터로 이해해 주면 좋겠다”고 말했다.

여기에 옥실 가족의 시간을 8년이나 멈추게 만든 장본인이자, 이른바 ‘초대 손님’까지 더해지며, 영화는 평범한 가족들이 사적 복수에 나서는 과정을 모녀만이 가질 수 있는 복잡한 감정들과 함께 엮어 뜨겁고도 따뜻하게 그려낸다. 김 감독은 네 자매의 막내로 살아온 자신이 가족들과 함께 살아오며 보고 느꼈던 것들을 영화에 투영했다.

김 감독은 “내가 너무 잘 아는 형태의 가족을 그려내고 싶었다”면서 “보통 내 안에서 이야기를 시작하는 경향이 있는데, 극 중 모녀들의 이야기가 가장 나와 맞닿아 있는 이야기라고 생각했다”고 설명했다.

그는 이어 “상실이라는 고통을 어떻게 이겨내는가, 끝까지 살아가는 사람들의 이야기를 하고 싶었다”면서 “궁극적으로 ‘경주기행’은 지독한 사랑에 대한 이야기이며, 사랑하는 사람이 있다면 누구에게나 가닿을 수 있는 이야기”라고 전했다.

어려운 시기에, 어렵게 개봉의 기회를 맞은 만큼 각오도 남다르다. 김 감독은 희망 성적을 묻는 말에 “아버지가 새해 덕담으로 7000만 관객을 기원한다고 해주셨다”며 농담하기도 했다. 감독과 배우는 작품에 대한 애정만큼이나 진심 어린 관심과 응원을 부탁했다.

공효진은 “사람들이 뉴스를 보며 상상했을 판타지들이 가득 담겨 있다. 예상 밖의 엔딩을 보실 수 있을 것”이라고 전했고, 박소담은 “뜨거운 여름에 촬영해 다시 여름에 관객들을 만나게 됐다. 많은 관심 부탁드린다”고 당부했다.

김 감독은 “연출자로서 가장 힘든 순간은 내가 만든 영화를 사람들과 공유하지 못하고, 좁은 방 안에서 작업하는 것”이라면서 “그 긴 시간을 통과해서 관객들에게 소개하게 돼 기쁘다. 진심 1000퍼센트로 만들었으니 많은 애정 부탁드린다”고 밝혔다.