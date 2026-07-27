올해 아시아 증시 최대 IPO…27일 커촹반 상장 “닉스 시총의 10%인 만큼 상승 여력” vs “반도체 고점 가능성” 신중론도

[헤럴드경제=정목희 기자] 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론이 과점하고 있는 글로벌 D램 시장에 도전장을 내민 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 27일(현지시간) 중국 본토 증시에 데뷔한다. 중국 반도체 자립의 핵심 기업으로 꼽히는 CXMT는 초대형 기업공개(IPO)를 발판으로 생산능력 확대와 기술 고도화에 속도를 낼 전망이다.

CXMT는 이날 상하이증권거래소 과창판(커촹반)에서 첫 거래를 시작한다.

회사는 최근 IPO를 통해 공모가 8.66위안에 신주 66억8800만주를 발행해 579억2000만위안(약 12조5000억원)을 조달했다. 이는 전체 발행주식의 10% 규모로, 공모가 기준 시가총액은 5792억위안(약 125조원)에 달한다.

초과배정(그린슈) 옵션까지 모두 행사될 경우 신주 발행은 최대 76억9000만주, 공모 규모는 666억1000만위안(약 14조4000억원)으로 확대된다.

이번 IPO는 올해 아시아 증시 최대 규모이자 중국 반도체 기업 사상 최대 규모다. 2010년 중국농업은행의 100억달러 규모 상장 이후 중국 본토 증시에서는 두 번째로 큰 IPO다.

CXMT는 이번 IPO 조달 자금을 생산라인 확충과 D램 기술 고도화 등에 투입할 계획이다.

최근 반도체주를 중심으로 증시 변동성이 커진 상황이지만, 블룸버그통신은 밸류에이션(평가가치)과 청약 열기 등 IPO 결과를 근거로 상장 첫날 주가 상승을 예상하고 있다.

CXMT는 개인 투자자와 기관투자자 대상 청약 당시 각각 200대 1, 500대 1의 경쟁률을 넘긴 바 있다.

애버딘 투자의 부시 추는 “공모가보다 500% 높은 수준으로 거래를 시작해도 놀랍지 않을 것”이라며 “반도체 현지 공급망을 비롯해 중국 하드웨어 전반에 대해 매우 긍정적”이라고 말했다.

과창판의 경우 상장 후 첫 5거래일 동안은 주가 변동 폭에 제한이 없다.

CXMT가 상장 첫날 330%가량 상승할 경우 중국공상은행(ICBC·시총 약 2조6000억위안)을 넘어 중국 본토 주식 시총 1위가 될 가능성이 있다고 블룸버그는 전했다.

중국 투자은행 샹송의 멍선은 “CXMT의 주요 주주는 정부 지원을 받는 투자자들이다. 그런 만큼 주가는 상승 경로를 유지할 것”이라면서 중국 하드웨어 섹터 전반을 견인할 가능성이 있다고 봤다.

리서치업체 세미애널리시스는 AI 붐에 따른 D램 가격 상승으로 CXMT의 수익성이 급격히 개선되고 있다며 IPO 이후 CXMT의 생산능력 확충으로 메모리 가격이 하락할 가능성에 대해서는 적어도 향후 2년을 놓고 보면 우려가 과하다고 밝혔다.

블룸버그인텔리전스는 CXMT의 공모가 기준 주가순자산비율(PBR)은 2.4배로, D램 경쟁사인 SK하이닉스·마이크론·난야의 PBR 평균 대비 56% 할인된 수준이라고 분석했다.

블룸버그는 CXMT의 시총이 SK하이닉스의 10분의 1 수준에 불과한 만큼 주가 상승 여력이 있다고 보기도 했다.

반면 중국매체 매일경제신문은 상장 후 주가 흐름에 대해서는 견해가 갈린다면서, 낙관론 근거로 AI 컴퓨팅파워 수요가 여전히 강력하고 D램 공급이 수요를 못 따라가고 있다고 전했다.

그러면서도 메모리가 3∼4년 정도의 사이클 산업인 만큼 현재가 경기 고점일 수 있고, 상장 직후가 고점일 가능성도 있다는 신중론을 소개했다.

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 1분기 매출액 기준 세계 D램 시장 점유율은 삼성전자(38%)·SK하이닉스(29%)·마이크론(22%)이 1∼3위였지만 CXMT의 점유율도 8%로 올라왔다. 불과 지난해 1분기만 해도 CXMT 점유율은 3% 수준이었다.

이밖에 로이터통신은 최근 복수의 익명 소식통을 인용해 AI 붐 속에 중국 메모리업체들이 이제 고객사를 고르고 가격 협상력까지 갖춰가고 있다며 CXMT가 삼성전자와 SK하이닉스보다 더 높은 가격을 부르는 경우도 있다고 전했다.