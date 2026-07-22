[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 사유리가 전세살이에 대해 서러움을 토로했다.

22일 공개된 최양락 유튜브에는 ‘한국에서 애 키우기 힘들어요’란 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 샘해밍턴과 사유리가 출연해 최양락과 대화를 나눴다.

최양락은 이들에게 한국에서 살기 어려운 점이 뭐냐고 물었다.

이에 사유리는 “한국에 살기 어렵다 느끼는 게 아파트 가격이 너무 올라간다. 무섭게 확 올라간다. 물가도 일본은 20년 전이랑 지금이랑 거의 비슷하다. 한국은 제가 여기 왔을 때는 택시 기본요금이 1900원이었다”고 했다.

최양락은 “그럼 일본이 물가도 안정되고 하면 일본에 가면 되지 않냐”고 되묻자 사유리는 “한국이 좋다. 좋아서 있는 거다”고 답했다.

또 최양락은 사유리에 “강남구청에 (있는) 멋진 집은 산 거냐”며 자가인지 질문했다.

사유리는 전세라고 밝히며 “그때 정말 후회했다. 삼성동에 살았을 때 전세로 들어갔다. 집주인이 10억 원에 사라고 했다. 13~14년 전에. 그때는 10억원이 어디 있냐고 했는데 지금 35억원이다”고 말해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 최양락은 “그때 무리해서라도 샀어야 했다”며 아쉬워했다.

사유리는 “2년마다 전세금이 올라 가서 집 평수가 줄어든다. 지금 10평이나 줄어들었다”고 말했다.

한편 사유리는 지난 2020년 정자 기증을 통해 아들 젠을 얻었다.