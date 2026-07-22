[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 서인영이 ‘워터밤’ 무대를 준비하며 지방흡입까지 감행했다고 솔직히 고백했다.

22일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘아빠 몰래 지방흡입했다가 앓아누운 서인영 충격 근황(온몸에 멍)’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서는 서인영의 집을 찾은 제작진의 모습이 그려졌다. 제작진은 서인영에게 “몸이 편찮으시다 들었다”고 말했고 멍이 든 서인영의 얼굴을 보고 놀랐다.

이에 서인영은 “지금 완전 예뻐지려고 노력하고 있다. 부스터 맞았다. 피부 좋아하는 신데렐라인가 뭔가 있다”고 했다.

팔에도 멍이 든 서인영은 “팔 지흡했다. 지방흡입. 완전 심하게 다이어트를 하는데 팔뚝이 죽어도 안 빠지는 거다. 멍이 많이 들진 않았는데 지금 빠지는 중이다. 근데 워터밤까지는 예뻐진다. 기다려라”고 솔직하게 고백했다. 그러면서 “워터밤에 내 인생을 걸었다. (워터밤 출연료를) 시술받는 데 다 썼다. 거의 내돈내산으로 출연하는 것이다”며 웃었다.

제작진은 “전신마취가 아니냐”고 묻자 서인영은 “맞다. (수술을) 오래 하다 보니. 생각보다 많이 (지방을) 뺐다. 그래도 코 다섯번 할 때랑 (비교하면) 이 정도는 껌이다”고 말했다.

한편 서인영은 다음 달 22일 속초에서 열리는 ‘워터밤’ 무대에 오른다.