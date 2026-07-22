AI 핵심기술 광반도체 전략사업 육성 논의

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 한국광융합산업진흥회는 22일 광주과학기술원 오룡관에서 한국전자통신연구원, 한국전자기술연구원, 고등광기술연구원, GIST, 한국광기술원, 전남대학교, 조선대학교, 조선이공대학교, 한국광융합기술연구조합 등과 함께 ‘전남광주 미래 첨단산업 포럼 특별세미나’를 가졌다.

오는 10월 공식 출범을 앞둔 포럼의 첫 행사인 이번 특별세미나는 AI 시대 핵심 기술로 주목받는 광반도체를 중심으로 지역 혁신생태계 구축 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

행사에는 더불어민주당 안도걸 국회의원이 참석해 AI 반도체와 광반도체를 미래 국가 성장동력으로 육성하고 전남광주가 관련 산업을 선도할 수 있도록 적극 지원하겠다는 뜻을 밝혔다. 정진욱·임문영 국회의원과 신수정 북구청장은 영상 축사를 통해 산·학·연·관 협력의 중요성을 강조했다.

전남광주통합특별시 관계자들도 참석해 정책 협력 의지를 보였다.

이날 행사에는 안도걸 국회의원을 비롯해 김영선 전남연구원장, 김규남 한국알프스 대표, 전원 한국마이크로소프트 상무, 권창순 오이솔루션 부사장, 이상호 코셋 부사장 등 산·학·연·관 관계자 160여 명이 참석했다.

세미나에서는 ‘미래 반도체 산업의 핵심, 광반도체 혁신생태계 조성 방안’을 첫 정책 아젠다로 선정해 AI 반도체 시대 광반도체의 역할과 지역 경쟁력 확보 방안을 집중 논의했다.

참석자들은 AI 기술 발전으로 산업의 핵심 과제가 컴퓨팅 성능에서 데이터 전송 기술로 이동하고 있다며 광인터커넥트와 실리콘 포토닉스 기술이 초고속·저전력 데이터센터 구현의 핵심 기반이 될 것이라는 데 의견을 같이했다.

또 전남광주가 보유한 광융합 산업 기반과 연구개발 역량, 첨단패키징 인프라를 활용해 실리콘 포토닉스 연구센터와 광반도체 공공팹, 광인터커넥트 실증 인프라 구축 등을 국가 전략사업으로 추진해야 한다는 필요성도 제기됐다.

기조연설에서는 박영준 ㈜라이팩 최고기술마케팅책임자(CTMO)가 AI 반도체 시대 광기반 반도체 기술의 산업화 전략과 글로벌 시장 전망을 소개했다. 이어 전남대학교와 ETRI, KETI 등 전문가들이 광인터커넥트와 CPO(Co-Packaged Optics) 기술, 국제 표준화 동향, 첨단패키징 실증 인프라 구축, 지역 반도체 산업 경쟁력 강화 방안 등을 발표했다.

종합토론에서는 한국형 광반도체 공공팹 구축과 실리콘 포토닉스 공급망 내재화, 첨단패키징 실증 플랫폼 조성, 소재·부품·장비 기업 육성, 전문인력 양성, 범정부 대형 프로젝트 추진 등 다양한 정책 과제가 제시됐다.

안신걸 한국광융합산업진흥회 상근부회장은 “이번 특별세미나는 광반도체를 시작으로 전남광주 미래 첨단산업 포럼의 첫걸음을 내딛는 자리”라며 “산·학·연·관 협력을 강화해 전남광주를 대한민국 미래 첨단산업의 핵심 거점으로 육성하는 정책 허브 역할을 하겠다”고 말했다.