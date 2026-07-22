추미애 지사에게 미사섬 일원 개발사업 경기도-하남시 공동추진단 구성 등 건의

[헤럴드경제=박준환 기자]하남시(시장 이현재)는 22일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘2026년 도지사-시장·군수 간담회’에서 이현재 시장이 미사섬 일원을 ‘문화와 힐링’의 공간으로 조성하는 구상을 밝히고, 경기도의 협력을 공식 제안했다고 밝혔다.

이 시장은 이 자리에서 미사섬 일원 면적의 70%를 수도권 최초의 ‘K-한강 국가정원’으로, 나머지 30%를 K-팝 공연장·영화촬영 스튜디오 등이 들어서는 ‘K-컬처 복합콤플렉스’로 동시에 조성하겠다는 구상을 제시했다.

K-한강 국가정원은 당정·신장 둔치와 한강 수변의 천혜의 생태를 살려 5개 주제정원과 탐방로 등을 갖춘 공간으로 조성되며, K-컬처 복합콤플렉스는 문화·영상 관련 기업단지를 포함해 하남을 한류문화의 거점으로 도약시키는 사업이다.

특히 이 시장은 이 사업이 대통령 국정과제이자 추미애 지사의 공약과 맞닿아 있음을 강조하고, 사업의 성공적 추진을 위해 ▷개발제한구역(GB) 해제 지원 ▷외자 유치 ▷경기도-하남시 공동추진단 구성을 추미애 지사에게 건의했다.

이현재 시장은 “우리 하남이 배출한 도지사님을 모시게 된 것은 하남의 큰 영광”이라며 “자연이 주는 힐링과 K-컬처의 즐거움이 만나는 미사섬을 2600만 수도권 시민의 쉼터로 만들어, 경기도와 하남이 함께 상생의 대표사례를 만들어가겠다”고 밝혔다.