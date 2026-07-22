[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도 춘천시민들이 고유가피해지원금으로 380억 원을 지역 상권에서 사용한 것으로 나타났다.

지급된 지원금 409억원의 93%가 실제 소비로 이어지면서 전통시장과 골목상권에도 활력을 주고 있다고 춘천시는 분석했다.

22일 춘천시에 따르면 현재까지 전체 인구의 73.3%인 21만 3000여 명에게 모두 409억 원의 고유가피해지원금이 지급됐다.

시는 지난 4월 정부의 고유가피해지원금 지급계획에 맞춰 전담 TF를 구성하고 읍·면·동 행정복지센터와 협업체계를 구축해 신청 접수부터 지급, 이의신청 처리, 소비촉진 홍보까지 사업 전반을 추진해왔다.

특히 거동이 불편한 고령자와 장애인, 복지시설 입소자 등을 대상으로 ‘찾아가는 신청 서비스’를 운영해 모두 1047명의 신청을 지원했다.

또 2278건의 이의신청을 신속히 심사해 1951건을 인용하고 당초 지급 대상에서 제외됐던 시민들에게 약 5억 3000만 원을 추가 지급했다. 시민들의 다양한 사정을 적극 반영해 지원 사각지대를 최소화했다.

춘천시는 22일 춘천 풍물시장에서 ‘고유가피해지원금 지역상생 사용독려 캠페인’을 열고 시민과 상인을 대상으로 지원금 사용기한과 사용 가능 업종을 안내했다. 지원금 사용기한은 오는 8월 31일까지이며, 기한 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸된다.