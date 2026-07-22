김상욱 시장, 울산의료원 설립 등 건의 “지역에서 골든타임 내 최상 치료해야”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 지역에서도 골든타임 안에 최상의 치료를 받을 수 있는 ‘지역 내 완결적 필수의료체계 구축’에 속도를 내고 있다.

김상욱 울산시장은 22일 오후 2시 청와대 영빈관에서 열린 ‘지역·필수·공공의료 서비스 대전환 소통간담회’에 참석해 보건복지부 등 정부 부처와 지역의료 혁신 방안을 논의한 뒤 울산의료원 설립을 위한 예비타당성조사 면제 등 울산의 핵심 의료 현안을 건의했다.

보건복지부가 주관하고 이재명 대통령이 주재한 이날 간담회는 지역·필수·공공의료 서비스의 대전환을 앞두고 현장 의견을 수렴하고 정책 추진 공감대를 형성하기 위해 열렸다.

행사에는 김상욱 울산시장, 전재수 부산시장, 민형배 전남·광주통합특별시장과 교육부·과학기술정보통신부·행정안전부·보건복지부·기획재정부 장관, 현장 의료진, 보건의료 및 환자단체 관계자, 인공지능(AI) 전문가 등 100여 명이 참석했다.

간담회는 보건복지부의 ‘지역·필수 공공의료 추진전략’과 인공지능(AI)전략위원회의 ‘공공병원 중심 인공지능(AI) 기본의료 전략’ 발표에 이어 참석자들의 토론으로 진행됐다.

김상욱 울산시장은 이 자리에서 “울산은 대한민국 산업수도로 국가 발전에 크게 기여해 왔지만, 국립대 의과대학은 물론 공공병원조차 없어 공공의료 기반이 전국에서 가장 열악한 실정”이라며 울산의료원 설립을 위한 예비타당성조사 면제와 국비 지원을 요청했다.

또 “정부의 지역필수 의료 특별회계 지원 기준도 기존 의료 기반 중심이 아니라 실제 의료취약도와 지역 의료 수요를 반영해 울산이 정부 지원에서 소외되지 않도록 배려해 줄 것”을 건의했다.

현재 북울산 역세권 개발사업 부지 내 건립이 추진되고 울산의료원은 건립 예정 부지에 대한 그린벨트 해제와 함께 예비타당성조사 통과가 선결 과제이다. 지난 2023년 500병상 규모로 추진한 의료원이 지난 2023년 예비타당성조사에서 경제성을 이유로 통과되지 못했다.

이에 따라 울산시는 이재명 대통령의 대선 공약 ‘어린이 치료 특화 울산의료원 건립’과 관련해 ‘어린이 치료 특화 울산의료원 설립 타당성조사 및 기본계획수립 용역’을 완료하는 등 건립 준비를 하고 있다.

울산시는 이번 간담회를 계기로 정부와의 협력을 더욱 강화해 시민들이 안심하고 의료서비스를 이용할 수 있도록 지역 필수의료 안전망 구축에 속도를 낼 계획이다.