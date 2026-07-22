- 지식재산처, 해외 무단선점·모방상점 대응 등 현장 애로 청취…프랜차이즈 업계 간담회 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] K-프랜차이즈의 해외사업 확장시 가장 우선돼야 하는 것이 상표권 확보다.

지식재산처는 이같은 내용을 강조키 위한 글로벌 프랜차이즈 현장소통 간담회를 22일 개최했다.

최근 외식업 국내 프랜차이즈 브랜드는 K-푸드의 세계적 열풍을 업고 해외시장으로 빠르게 입지를 넓히고 있다. 국내 외식기업은 2025년 기준 56개국에 122개 기업이 진출해 139개 브랜드, 4644개 매장을 운영하고 있으며, 해외매장 수는 최근 5년간 24.8% 증가했다.

그러나 해외진출이 확대되면서 지식재산 리스크도 함께 커지고 있다. 프랜차이즈는 브랜드명, 간판, 포장디자인 등 지식재산이 핵심 자산인 만큼, 현지 브로커나 예비 파트너 등이 우리 기업의 상표를 먼저 출원·등록하는 무단선점이나 브랜드명·간판·매장 콘셉트를 모방한 현지 모방상점 사례가 빈번하게 발생하고 있다.

이날 간담회에서는 프랜차이즈 브랜드의 국내외 상표 권리화 방안, 해외진출 전 상표권 확보 전략, 상표 무단선점·모방상점 등 지식재산 리스크 예방, K-브랜드 정부인증제도의 프랜차이즈 업계 활용방안 등을 논의했다.

김용선 지식재산처장은 “K-프랜차이즈가 세계시장에서 안정적으로 자리 잡기 위해서는 신속한 해외 지식재산권 확보와 분쟁 예방이 무엇보다 중요하다”며 “간담회에서 제기된 현장의 의견을 정책에 충실히 반영해 K-프랜차이즈의 글로벌 경쟁력 강화를 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.