상반기 매출 11조·영업익 390억원 “원가혁신 고도화, 경쟁력 강화 지속”

LG디스플레이(대표 정철동·사진)가 5년만에 상반기 흑자를 기록했다. 2분기는 일회성 요인 등으로 손실을 기록했지만, 추세적으로 플러스 기조가 이어지고 있다는 평가다.

LG디스플레이는 연결 기준 올해 2분기 영업손실이 1077억원으로 지난해 동기(-1160억원)와 비교해 적자 폭이 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 22일 공시했다. 매출은 5조6121억원으로 작년 동기 대비 0.4% 증가했다. 순손실은 4188억원으로 적자로 돌아섰다.

연결 기준 상반기 매출은 11조1461억원, 영업익은 390억원으로 지난해 동기(매출 11조6523억원, 영업손실 826억원) 대비 흑자로 전환했다. LG디스플레이가 상반기 흑자를 기록한 것은 2021년 이후 5년 만이다.

상반기는 완제품 제조사들이 하반기 신제품 출시를 앞두고 부품 재고를 조정하기 때문에 통상적으로 디스플레이 수요가 둔화하는 비수기다. 또한 올해 2분기에는 인력 운영 효율화로 인한 일회성 비용도 반영됐다.

그럼에도 LG디스플레이는 전년 대비 상반기 손익을 1216억원 개선함으로써 비수기 및 일회성 비용 영향을 최소화했다.

이는 기술 리더십을 기반으로 한 유기발광다이오드(OLED) 중심의 사업 구조 고도화 성과가 가시화된 결과라고 LG디스플레이는 설명했다.

하반기에도 LG디스플레이는 ‘일등 기술’ 확보와 ‘기술 기반의 원가 혁신 고도화’를 통해 사업 경쟁력을 강화할 방침이다. 단순 비용 절감을 넘어 AX(인공지능 전환) 중심의 기술 혁신으로 개발부터 제조, 생산에 이르는 전 과정의 효율을 극대화하는 등 근본적으로 체질을 개선하고 차별적 고객 가치 기반의 성장을 이어가겠다는 전략이다.

김성현 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO)는 이날 “2분기에도 일회성 요인을 제외하면 사업 본연의 수익성은 흑자 기조를 유지했다”며 “하반기에도 원가혁신 고도화와 사업 경쟁력 강화를 통해 연간 실적 개선을 지속 추진함으로써 안정적 수익 구조를 공고히 할 것”이라고 말했다. 서경원 기자