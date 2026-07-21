제48차 유네스코 세계유산위원회 대한민국관 내 ‘양주 회암사지 홍보관’ 운영 등

[헤럴드경제=박준환 기자]양주시(시장 정덕영)가 제48차 유네스코 세계유산위원회 개최를 맞아 대한민국관에서 홍보관 운영을 시작하며 회암사지의 세계유산적 가치를 국제사회에 알리는 본격적인 홍보에 나섰다.

시는 20일부터 29일까지 제48차 유네스코 세계유산위원회 대한민국관 내 ‘양주 회암사지 홍보관’을 운영하며, 양주 회암사지가 지닌 탁월한 가치와 세계유산 등재 추진 현황을 국내외 방문객들에게 소개한다고 밝혔다.

홍보관에서는 회암사지의 세계유산적 가치와 세계유산 등재 추진 과정 등을 다양한 홍보 콘텐츠를 통해 선보인다. 또한 홍보영상 상영과 홍보물 배부 등을 통해 방문객들의 이해를 돕고 관심을 높일 계획이다.

홍보관 운영 첫날에는 정덕영 양주시장이 대한민국관을 방문해 홍보관을 둘러보고 전시 콘텐츠와 운영 상황을 점검했다. 정 시장은 회암사지 세계유산 등재 추진 현황을 살펴보고 관계자들을 격려하며 성공적인 세계유산 등재를 위한 홍보 활동에 힘을 보탰다.

양주시는 이번 홍보관 운영을 통해 세계유산위원회에 참석한 국내외 전문가와 관계자, 일반 관람객들에게 회암사지의 역사적 가치와 보존 성과를 널리 알리고, 세계유산 등재를 위한 국제적 공감대를 확대해 나갈 방침이다.

홍미영 문화관광과장은 “대한민국관 홍보관 운영은 회암사지의 세계유산적 가치를 국내외에 알릴 수 있는 뜻 깊은 기회”라며 “앞으로도 다양한 홍보와 국제 협력을 통해 세계유산 등재 추진에 최선을 다하겠다”고 전했다.