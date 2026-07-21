총투자비 1조 9975억원…총연장 29.92km

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국도로공사는 21일 강원도 영월군 스포츠파크 실내체육관에서 ‘제천-영월 고속도로 건설공사 착공식’을 개최했다.

이번 사업은 충북 제천시 금성면에서 단양군을 거쳐 강원도 영월군을 연결하는 총연장 29.92km의 4차로 고속도로(제천JCT~남영월IC, 설계속도 100km/h)를 신설하는 공사다. 총 1조9975억원의 사업비가 투입되며, 올해 5개 공구 착공을 시작으로 오는 2032년 말 완공을 목표로 추진된다.

고속도로가 개통되면 제천~영월 간 이동 거리는 기존 45km에서 29.9km로 15.1km 줄어들고, 통행시간은 약 22.7분 단축될 전망이다.

한국도로공사는 동서간 교통망 구축을 통해 그동안 교통 여건이 소외됐던 충북권과 강원 남부권의 접근성이 대폭 향상돼 제천, 단양, 영월 지역의 관광산업 활성화에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다. 또한 평택-제천 고속도로와 연계해 고속도로 운영 효율성을 높이고 영동고속도로의 동서축 교통량을 분산함으로써 연간 약 448억원(차량운행비 절감 77억원, 통행시간 비용 절감 333억원, 교통사고 절감 14억원, 환경비용 절감 24억원) 규모의 사회적 편익이 발생할 것으로 예상했다.

아울러 한국도로공사는 서해안과 동해안을 연결하는 교통망 완성을 위해 잔여 구간인 영월-삼척 고속도로(현재 타당성평가 진행 중) 사업도 정부와 적극 협조해 차질 없이 추진할 계획이다.

유정훈 한국도로공사 사장은 “제천-영월 고속도로는 국가간선도로망 동서6축의 핵심 노선으로, 지역 상생과 균형발전의 길이 될 것”이라며 “안전과 품질을 최우선으로 국민의 기대에 부응하는 명품 고속도로를 건설하겠다”고 강조했다.

한편 도로공사는 카카오내비와 함께 오는 24일부터 고속도로 ‘국민 교통안전이음 서비스’를 제공할 예정이다. 국민 교통안전이음 서비스는 공사가 보유한 고속도로 교통안전 정보와 카카오내비의 민간 데이터를 융합해 운전자에게 실시간으로 사고정보를 알려주는 서비스다.