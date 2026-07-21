[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남에너지는 최근 창원 본사 강당 에너지움에서 도시가스 배관공사 시공 협력사 임직원 100여 명을 대상으로 특별안전보건교육을 실시했다고 21일 밝혔다. 이번 교육은 배관공사 현장의 안전관리 수준을 높이고 협력사의 자율적인 안전보건 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

교육은 현장 실무와 관련 법령을 중심으로 진행됐다. 주요 내용은 작업자 기본 안전수칙을 비롯해 배관공사 특성과 주요 재해 유형, 사고 사례와 판례 분석, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 주요 조항 등이다.

참석자들은 산업안전보건기준에 관한 규칙을 재점검하고 타사의 안전관리 우수 사례를 공유했다. 이어 실제 배관공사 현장에 적용할 수 있는 안전 개선 방안도 논의했다.

류종권 경남에너지 도시가스사업본부장은 “도시가스 인프라의 안전은 회사와 협력사 모두의 철저한 안전의식에서 출발한다”며 “현장에서 법적 안전수칙을 철저히 준수해 무재해 작업환경을 만들어 가겠다”고 말했다.