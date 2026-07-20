“방송 출연 용의 있어, 국민에게 중요” “보완수사권은 보완수사를 받을 시민·피해자의 권리”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 한동훈 무소속 의원이 20일 검찰의 보완수사권 폐지 여부와 관련, “제가 김어준씨 뉴스공장에 출연해서 보완수사 금지를 바라는 분들 질문에 답하면 좋겠다”고 밝혔다.

한 의원은 이날 자신의 페이스북에 “저는 그럴 용의가 있다. 그럴 만큼 국민을 위해 중요한 사안이기 때문”이라며 이같이 말했다.

한 의원은 “보완수사권은 ‘검사의 권리가 아니라 보완수사를 받을 시민의 권리이고 피해자의 권리’”라며 “토론도 못나오고 도망가는 서영교 의원 같은 사람과 김어준씨가 시민과 피해자의 권리를 주니 안주니 자기 물건 주듯이 정하면 안 된다”고 지적했다.

한 의원은 이날 앞서 자신의 페이스북에 서영교 국회 법제사법위원장을 겨냥해 “서 의원은 과거에도 범죄자 편을 든 적이 있다”며 “국회의원 직을 이용해 국회 파견판사를 통해 성범죄자 지인의 재판 형량을 줄여달라고 압력을 가했고, 이는 관련자 이메일 등으로 확인된 사실”이라고 주장했다.