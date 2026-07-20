AI 감사 도입하는 안전보건공단…수자원공사와 감사 협력 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국산업안전보건공단이 인공지능(AI)과 빅데이터를 활용한 디지털 감사기법을 도입하기 위해 한국수자원공사와 손을 잡았다. 두 기관은 안전보건 분야 감사기법과 우수사례를 공유하고 교차감사 등을 통해 감사 역량을 강화한다는 계획이다.

20일 안전보건공단에 따르면 공단은 이날 울산 중구 본부에서 한국수자원공사와 ‘AI 및 안전보건 분야 감사역량 강화를 위한 업무협약’을 체결했다. 협약은 AI·빅데이터 등 디지털 기술을 활용한 감사기법을 공동 발굴하고 안전보건 분야 감사 전문성을 높이기 위해 마련됐다.

두 기관은 이번 협약을 통해 ▷디지털 기술을 활용한 감사기법 발굴 및 사례 연구 ▷안전한 일터 조성과 근로자 안전·보건 증진을 위한 교류 확대 ▷감사 전문인력 지원 및 교차감사 등 분야에서 협력하기로 했다.

안전보건공단은 그간 공공기관의 청렴성과 감사 전문성 제고를 위해 기관 간 협력을 확대해 왔다. 이번 협약을 계기로 AI 등 디지털 기술을 활용한 감사 방식을 확대하고, 안전보건 분야 전문지식과 우수사례를 공유해 감사업무의 실효성과 품질을 높여나갈 방침이다.

정혜선 안전보건공단 상임감사는 “디지털 기술과 안전보건 전문성을 바탕으로 양 기관의 감사역량을 함께 높이는 출발점이 될 것”이라며 “지속적인 정보 교류와 전문인력 협력을 통해 현장에 도움이 되는 감사 성과를 창출하고 안전한 일터 조성에도 기여하겠다”고 말했다.

홍정민 한국수자원공사 상임감사위원도 “AI 및 안전보건 분야 감사역량 강화를 통해 국민이 신뢰하는 공공기관을 구현하는 데 자체감사기구의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.