[헤럴드경제=이명수 기자] 납치된 딸을 찾는 아버지를 그린 액션물 ‘김부장’이 2주 연속 전 세계 넷플릭스 이용자들이 가장 많이 본 비영어 쇼로 꼽혔다.

15일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱 10에 따르면 지난 6일부터 12일까지 ‘김부장’ 시청수(Views·시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값)는 910만으로 비영어 쇼 가운데 1위를 차지했다.

지난달 26일 처음 공개된 ‘김부장’은 2주 차에 1위를 차지한 뒤 2주 연속 정상을 지켰다.

국가별로는 한국, 필리핀, 싱가포르, 카타르 등 22개국에서 1위에 올랐으며 72개국에서 톱 10에 들었다.

배우 소지섭이 주연한 ‘김부장’은 동명 웹툰을 원작으로, 특수요원 출신이지만 힘을 숨기고 평범한 은행원으로 살던 아버지가 딸이 사라지자 정체를 드러내고 싸우는 이야기를 그렸다.

SBS 금토드라마로 방영한 후 넷플릭스로 공개되는 ‘김부장’은 넷플릭스 오리지널 시리즈가 아닌데도 톱 10 순위에서 이례적인 흥행을 이어가고 있다.

시청률 면에서도 방송 4회 만에 20%를 돌파하고, 6회는 22.3%를 기록하며 가파른 상승세를 나타냈다.

작품의 흥행에 힘입어 오는 31일과 다음 달 1일 2회에 걸쳐 스페셜 방송이 편성됐다.

‘김부장’ 외에도 총 4편의 한국 콘텐츠가 비영어 쇼 톱 10에 올랐다.

‘참교육’은 ‘김부장’에게 2주 연속 정상을 내주고 2위를 지켰다.

김무열이 주연해 공교육 현실을 다룬 ‘참교육’은 시청수 360만으로 전 세계 51개국에서 톱 10을 차지했다.

연애 리얼리티 예능 ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어’ 시즌2는 공개 첫 주 8위에 올랐다.

시청수는 150만으로, 4개국에서 톱 10에 꼽혔다.

이 작품은 첫사랑을 꿈꾸는 모태솔로들의 풋풋한 로맨스와 이를 지켜보는 패널들의 반응이 관심을 받고 있다.

JTBC 토일드라마로 방송된 뒤 넷플릭스에 공개되는 ‘아파트’는 이틀 만에 10위로 직행했다.

시청수는 140만으로 5개국에서 톱 10에 들었다.

배우 지성이 주연한 이 작품은 아파트 단지 내 눈먼 돈을 접수하려던 전직 조폭이 오히려 주민들과 함께 비리를 파헤치는 과정을 그린 코믹물이다.

이외에도 ‘부산행’, ‘군체’의 연상호 감독이 총괄 프로듀서와 각본을 맡은 일본 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘가스인간’이 순위가 3계단 상승하며 4위를 차지했다.

범행을 저지르는 ‘가스인간’의 이야기를 담은 이 작품은 시청수 340만으로 28개국에서 톱 10에 이름을 올렸다.

비영어권 영화 부문에선 공명, 진선규 주연의 ‘남편들’이 10위를 유지했다. 시청수는 90만으로 3개국에서 톱 10에 올랐다.

영어권 영화 부문에선 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 10위에 올라 56주째 톱 10을 지켰다. 시청수는 350만으로 5개국에서 톱 10을 지켰다.