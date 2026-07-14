“선관위 특검은 야당 추천으로”

[헤럴드경제=정석준 기자] 정점식 국민의힘 원내대표는 14일 “민주당이 18개 상임위를 모두 가져가겠다는 협박성 언론 플레이를 반복하고 있다. 다 가져가야만 직성이 풀린다면 다 가져가라”고 강조했다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 “대신 이번에 민주당이 18개 상임위를 다 가져가겠다면 아예 원내 제1당이 18개 상임위원장직을 모두 독식한다고 국회법을 단독 개정하고, 가져가시길 바란다”며 이같이 밝혔다.

이어 “그러면 국민의힘도 상임위원회에 들어가겠다”며 “더 이상 협상 아닌 협박, 또는 무의미한 시간 끌기로 협상이 존재하는 것처럼 속이지 말라”고 덧붙였다.

중앙선거관리위원회 관련 특검에 대해서는 “2012년 내곡동 사저 특검 이후 14년간 거의 모든 특검은 원내정당 추천으로 임명됐다”며 “특히 드루킹 특검 등 강력한 수사 의지를 불태웠던 특검은 언제나 야당 추천 특검이었다”고 말했다.

그러면서 “이번 6·3 국민참정권 훼손 특검은 1호 수사 대상이 이재명 대통령이 선관위원으로 지명한 대통령 밥친구 위철환 대행이고, 2호 수사 대상은 선거 지원 업무를 사실상 손 놓고 있던 이재명 정부의 행정안전부다”며 “제3자 추천이라는 기계적 중립성보다는 야당 추천 특검을 통해 선관위와 민주당의 카르텔을 엄정 수사해야 한다”고 촉구했다.

전날 코스피가 급락장을 보인 것에 대해서는 “이제 현기증이 난다고 호소할 지경”이라며 “증시가 폭락할 때 일정 시간 주식 거래를 전면 차단하는 서킷 브레이커가 2000년부터 작년까지 6번 발동됐는데 올해 들어 어제까지만 무려 7번 발동됐다”고 짚었다.

정 원내대표는 “정부가 나서서 주식시장의 불안정성을 자극하기도 했다”며 “특히 삼성전자, SK하이닉스 단일 종목 레버리지 ETF를 무리하게 도입한 것은 주식시장을 비정상적인 카지노 도박판으로 만든 최악의 결정”이라고 비판했다.

그는 “그런 무능한 실력으로 집값, 환율, 물가 안정처럼 더 어려운 문제를 어떻게 해결하겠나”라며 김용범 정책실장의 해임을 주장했다.