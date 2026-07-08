- UNIST 김태성 교수팀, 미세구조 방향 제어 구조색 필름 개발

[헤럴드경제=구본혁 기자] 구부리면 숨겨진 이미지가 드러나는 위변조를 원천 봉쇄할 수 있는 신개념 보안 필름이 등장했다.

UNIST(울산과학기술원) 기계공학과 김태성 교수팀은 기하학적으로 설계한 주름 구조를 활용해 평소에는 보이지 않던 이미지가 구부렸을 때 보는 각도에 따라 다채로운 구조색으로 나타나는 ‘광학 보안 필름’을 개발했다고 8일 밝혔다.

최근 외부 자극에 따라 색이 나타나거나 사라지는 가변형 구조색 기술이 위조 방지와 보안 인증 분야에서 주목받고 있다. 그중 나노 주름 기반 구조색은 유연한 필름을 굽혔을 때만 주름이 생기고, 이 주름이 빛을 회절시켜 색을 나타낸다는 장점이 있다. 하지만 기존 주름 기반 구조색 필름은 주름이 주로 한 방향 혹은 무작위로 정렬되기 때문에, 색 변화가 제한된 관찰 방향에서만 나타나는 한계가 있었다.

이 필름은 표면에 생기는 주름의 간격은 일정하게 유지하면서도 주름의 진행 방향은 다양하게 만든 덕분에 보는 각도를 살짝 틀어도 색 변화가 또렷하다. 연구팀은 주름의 진행 방향을 바꾸기 위해 표면의 주름층 일부를 원형으로 비워내는 기술을 고안했다. 원형 공간에서 먼 곳에는 직선 주름이 생기지만, 원형 공간 주변에서는 주름이 부채살이 펼쳐지듯 여러 방향으로 퍼지며 휘어진다. 직선 주름과 방향이 서로 다른 곡선 주름이 함께 만들어지면서 빛을 여러 방향으로 회절시켜, 필름을 조금만 돌려도 색이 바뀌게 된다.

연구팀이 수행한 실험에서 보라색부터 빨간색까지 가시광선 영역의 색을 모두 나타내는 데 필요한 각도 변화는 약 7도에 불과했다. 기존 직선형 주름 필름은 색을 또렷하게 바꾸려면 약 5도, 가시광선 영역의 색을 모두 나타내려면 약 30도 정도 각도를 바꿔야 했다.

연구팀은 이 기술로 구부렸을 때만 앵무새 그림이 보이는 보안 필름을 만들었다. 특정 방향에서만 앵무새 그림이 나타나던 기존 필름과 달리, 0도부터 90도까지 돌리는 동안에도 이미지와 구조색이 계속 관찰됐다.

같은 보안 이미지가 보이는 필름이라도 주름이 갈라지거나 끝나는 위치는 미세하게 달라지는데, 이를 제품마다 고유한 광학 지문으로도 활용할 수 있다.

내구성도 뛰어나 필름을 500차례 반복해서 구부린 뒤에도 같은 방향의 주름과 구조색 반응이 안정적으로 되살아났다.

김태성 교수는 “패턴의 모양과 배열만으로 주름의 방향, 곡률, 각도별 색 변화를 조절할 수있어 복잡한 광학신호를 하나의 필름안에 구현할 수 있다”면서 “화폐와 신분증, 고가 제품과 의약품 포장 등의 위조방지 표식뿐 아니라 작은 움직임을 색으로 감지하는 광학 센서와 유연 디스플레이에도 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구결과는 소재 분야 국제학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼스’에 6월 25일 출판됐다.