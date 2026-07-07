[헤럴드경제=김주리 기자] 미국 뉴욕증시가 인공지능(AI) 반도체주를 중심으로 저가 매수세가 유입되며 일제히 상승 마감했다. 최근 조정을 받았던 반도체 업종이 반등한 가운데, 투자자들은 주요 기술기업들의 실적 발표와 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개를 앞두고 방향성을 탐색하는 모습이다.

6일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 155.84포인트(0.29%) 오른 53,055.91에 마감했다. 다우지수는 사상 처음으로 53,000선을 돌파했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 54.19포인트(0.72%) 상승한 7,537.43을, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 288.49포인트(1.12%) 오른 26,121.16을 기록했다.

지난 3일 미국 독립기념일 대체휴일로 휴장했던 뉴욕증시는 이날 AI 반도체주를 중심으로 매수세가 유입되며 반등에 성공했다.

S&P500 정보기술(IT) 업종이 강세를 보였고, 필라델피아 반도체지수도 최근 이틀간의 하락 흐름을 끊고 2.2% 상승 마감했다.

종목별로는 브로드컴이 애플과의 협력 계약을 2031년까지 연장했다는 소식에 약 3.7% 올랐다. 골드만삭스가 목표주가를 상향 조정한 AMD는 6.6%, 반도체 장비업체 테라다인은 2.8% 상승했다.

엔비디아도 차세대 AI 서버 출시가 제조 문제로 1년 이상 지연될 수 있다는 보도에 대해 “로드맵에 이상이 없다”고 공식 입장을 내놓으면서 0.4% 상승했다.

국내 반도체 기업에 대한 기대감도 투자심리를 뒷받침했다. 이번 주 분기 실적 발표를 앞둔 삼성전자와 미국주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장을 앞둔 SK하이닉스에 대한 관심도 이어졌다.

이번 주에는 델타항공과 펩시코 등 미국 주요 기업들의 실적 발표도 예정돼 있어 실적 시즌이 본격적으로 시작될 전망이다.

경제지표 역시 시장에 우호적으로 작용했다.

미 공급관리협회(ISM)가 발표한 6월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 54.0으로 시장 예상치에 부합했다. 전월보다 0.5포인트 낮아졌지만 기준선인 50을 웃돌며 24개월 연속 경기 확장 국면을 이어갔다.

지난주 발표된 고용지표가 예상보다 부진했던 데 이어 서비스업 지표도 시장 예상 범위에서 나오면서 연방준비제도(Fed)의 연내 금리 인상 부담이 완화될 수 있다는 기대가 이어졌다. 시장은 오는 8일 공개되는 연방공개시장위원회(FOMC) 6월 회의 의사록을 주목하고 있다.

야데니 리서치의 에드 야데니 대표는 “현재 시장은 단순한 포모(FOMO·남들이 돈을 벌 때 나만 뒤처지는 데 대한 불안감)가 아니라 탄탄한 실적 동력을 뜻하는 ‘FEMA(Fabulous Earnings Momentum·눈부신 이익 성장 모멘텀)’ 장세”라고 말했다.

시장에서는 단기적으로 금리와 거시경제 변수보다 기업 실적이 증시 방향을 좌우할 가능성이 커졌다는 분석이 나온다. 특히 AI 투자 확대의 직접적인 수혜를 받는 반도체 기업들이 예상치를 웃도는 실적을 이어갈 경우 최근 조정을 겪었던 기술주 전반으로 매수세가 다시 확산될 수 있다는 전망도 제기된다.