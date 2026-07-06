[헤럴드경제=박혜림 기자] #. 자영업자 강모(42세) 씨는 최근 스마트폰을 갤럭시 S26 울트라 512GB 모델로 바꿨다. 출고가가 205만400원인 제품이지만 카드 할인과 매장 행사, 온누리상품권 환급, 포인트 적립을 모두 더한 체감 구매가는 약 143만원이었다. 강 씨는 “실제 카드 결제액은 187만원가량이었지만 온누리상품권 20% 환급과 6만1000원 상당의 포인트까지 고려하면 60만원 넘게 싸게 산 셈”이라고 말했다.

삼성전자가 지난 5일까지 진행한 대규모 온누리상품권 환급 행사가 스마트폰 교체 수요를 끌어올린 것으로 나타났다. 갤럭시 플래그십 제품을 중심으로 구매가 몰리면서 통상 비수기로 꼽히는 6월 이동전화 번호이동 규모도 전월보다 5만명 이상 늘었다. 주문이 집중된 일부 제품은 배송에 한 달 가량이 소요되는 상황까지 빚어졌다.

6일 한국통신사업자연합회(KTOA)와 이동통신업계에 따르면 지난달 이동전화 번호이동자는 64만1932명으로 전월보다 5만7727명(9.9%) 증가했다.

가정의 달인 5월 이후에는 번호이동 수요가 줄어드는 것이 일반적이지만 올해는 오히려 이동 수요가 확대됐다.

업계에서는 삼성전자가 지난달 초부터 이달 5일까지 진행한 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’이 단말 교체 수요를 자극한 것으로 보고 있다. 삼성전자는 행사 대상 제품 구매 고객에게 구매금액의 20% 상당을 디지털 온누리상품권으로 돌려줬다. 또 군·경찰·소방·교정공무원 등 특정 직군은 최대 30% 혜택을 제공했다. 환급 재원 4000억원은 삼성전자가 전액 부담했다.

온누리상품권 환급액만 30만~40만원대에 달하는 고가 스마트폰일수록 할인 체감 폭은 더 컸다. 여기에 카드사와 유통점 할인, 포인트 적립까지 더해지면서 “출고가 200만원을 웃도는 갤럭시S26 울트라 512GB 제품을 140만원대에 구매했다”, “출고가 120만원이 넘는 갤럭시S26을 69만9000원에 구입했다” 등의 인증이 쏟아지기도 했다.

공식 판매처인 삼성닷컴은 물론 주요 오픈마켓과 오프라인 매장에도 구매 수요가 몰리면서 삼성전자 내부에서도 예상을 웃도는 흥행이라는 반응이 나온 것으로 알려졌다. 삼성전자 관계자는 “감사 페스티벌 이후 전국 삼성스토어 매장 방문객이 평균 50% 이상 증가했다”며 “대형 삼성스토어 일부 매장은 방문객 수가 2배 이상 늘어났다”고 설명했다.

주문이 몰리면서 일부 제품은 배송 지연도 이어지고 있다. 삼성전자 공식 온라인몰인 삼성닷컴에서 갤럭시 Z폴드7을 구매한 일부 고객은 제품을 한 달 뒤에야 받을 수 있다는 안내를 받은 것으로 전해졌다.

업계 관계자는 “온누리상품권 환급이 단순 할인보다 소비자에게 실질적인 혜택으로 받아들여지면서 구매를 미뤄온 수요까지 움직인 것으로 보인다”며 “이동통신사의 공통지원금과 유통망 할인까지 결합되면서 번호이동 시장도 함께 활기를 띠었다”고 말했다.

한편 이 같은 수요는 번호이동 시장에도 반영됐다. 지난달 SK텔레콤은 6252명, LG유플러스는 3163명, KT는 2703명의 가입자가 각각 순증했다.