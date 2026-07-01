글로벌 양극재 시장 주도권 확보 니켈 ‘BNSI 제련소’ 대주주로 참여 6.5만톤 니켈 확보, 양극재 경쟁력↑ 에코프로비엠 유증 통해 재원 마련 “니켈 수급, 배터리·전기차도 영향”

에코프로 그룹이 인도네시아 니켈 제련소 2단계 투자인 인터내셔널 그린 산업단지(IGIP) 내 ‘BNSI(Bahodopi Nickel Smelting Indonesia) 제련소’ 프로젝트에 대주주로 참여한다고 1일 밝혔다.

에코프로는 인도네시아에 지난 4년간 1단계(IMIP) 투자를 마무리해 2만9000톤의 니켈을 확보한 바 있다. 이번 투자가 마무리되면 에코프로는 제련소 투자 지분에 따라 총 6만5000톤의 니켈 수급권을 가지게 된다. 이를 통해 삼원계 양극재의 가격 경쟁력을 끌어올려 글로벌 양극재 수주 시장에서 주도권을 확보한다는 전략이다.

인도네시아 술라웨시에 건설 중인 ‘BNSI 제련소’는 인도네시아 국영 광산기업 PTVI(PT Vale Indonesia) 등 글로벌 기업과 합작 법인을 설립해 추진하는 프로젝트다.

에코프로와 에코프로비엠은 기존 계획보다 지분을 대폭 늘려 총 39%의 지분을 가진 대주주로서 니켈 제련 프로젝트를 주도하겠다는 구상이다. 총투자비용은 약 1조5000억 원 수준이다.

에코프로 그룹은 BNSI의 대주주 지위를 확보해 배터리의 핵심 소재인 니켈, 전구체, 양극재까지 ‘비금지외국기관(Non-PFE)’ 요건을 충족하는 배터리 공급망을 구축할 방침이다. 아울러 원재료 내재화를 통한 삼원계 양극재 원가경쟁력까지 더해져 향후 글로벌 셀 회사 및 완성차(OEM) 업체를 대상으로 한 수주 경쟁에서 경쟁 우위를 점한다는 전략이다.

니켈 시장 점유율 확대를 위해 BNSI의 니켈 생산능력(CAPA)도 대폭 늘린다. 에코프로는 당초 연 6만6000톤 규모로 계획했던 BNSI의 생산능력을 연 9만 톤 규모로 확대할 계획이다. 이는 전기차 약 200만 대 분량으로 국내 자동차 내수 판매량(약 170만 대)을 웃도는 수준이다. BNSI 매출은 향후 연평균 2조5000억원가량으로 추산된다.

에코프로 그룹은 인도네시아 2단계 프로젝트를 성공적으로 완수하기 위해 핵심 자회사인 에코프로비엠의 유상증자를 통한 자금 조달에 나선다. 에코프로비엠은 이날 이사회를 열고 보통주 990만990주를 발행하는 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 증자는 주주배정 뒤 실권주 일반공모 방식으로 진행한다.

이번 유상증자는 인도네시아 BNSI 제련소 건설 및 헝가리 공장 양산 개시에 따른 추가 투자 등에 사용될 예정이다. 에코프로비엠이 유상증자를 통해 조달할 자금은 총 1조2000억원 규모이며 이 중 9150억원이 BNSI 지분 확보 및 헝가리 법인 잔여 투자에, 1350억원이 원재료 매입 등 운영자금에, 1500억원이 시설자금에 투입된다.

업계에서는 에코프로 그룹의 이번 지분 투자와 관련해 ‘완성차-배터리 셀-배터리 소재-핵심광물’로 연결되는 전기차 벨류체인을 구축하게 됐다는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다. 가격 경쟁력을 전면에 내세우고 있는 중국 리튬인산철(LFP) 배터리의 공세 속에 국가 전략 광물로 부상한 니켈 확보를 기반으로 한국 주도의 삼원계 배터리의 경쟁력을 높이는 동력이 될 것이란 분석이다.

배터리 전문 분석 기관인 SNE리서치에 따르면 올해 1~3월 중국을 포함한 글로벌 전기차(하이브리드 포함)용 양극재 적재량은 54만2000톤으로, 이 가운데 LFP가 32만 톤(59.0%), 삼원계가 22만2000톤(41.0%)을 차지하고 있다.

업계 관계자는 “삼원계 배터리 가운데 니켈 가격이 차지하는 비중은 40%다. 니켈을 어떻게 저렴하게 수급하느냐에 따라 삼원계 배터리, 더 나아가 전기차의 가격까지 영향을 받는다”며 “에코프로의 인니 BNSI 니켈 제련소 대주주 참여는 니켈 조달원가를 낮출 수 있는 계기를 마련, K-전기차 밸류체인의 경쟁력을 강화했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

인니 니켈 투자는 사업 포트폴리오 관점에서도 주목된다. 삼원계 배터리는 재활용을 통해 니켈·코발트·망간을 90% 이상 회수할 수 있어 ‘도시 광산’으로도 불린다.

에코프로는 재활용 시장 선점을 위해 2020년 재활용 전문 기업인 에코프로씨엔지를 설립해 운영하고 있다. 에코프로 관계자는 “인니 제련소 투자를 통한 ‘자연광산’과 사용 후 배터리 재활용을 통한 ‘도시광산’의 두 퍼즐을 결합, 기존 양극소재 외발자전거 사업구조를 극복하고 안정적인 포트폴리오를 구축할 것”이라고 말했다.

송호준 에코프로 대표 역시 최근 중장기 경영전략회의에서 “도시광산과 자연광산을 결합해 오는 2030년 에코프로의 새로운 사업 포트폴리오를 구축할 것”이라며 ”양극재 제조만 하는 에코프로비엠은 인니프로젝트 참여를 계기로 수익성 향상을 갖출 수 있는 토대가 될 것”이라고 강조한 바 있다.

서재근 기자