[헤럴드경제=민성기 기자] 국가대표 쇼트트랙 선수 출신 곽윤기가 남아공전 패배 후 축구 대표팀 주장 손흥민에게 위로를 전한 모습을 공개했다.

지난 29일 곽윤기의 유튜브 채널 ‘꽉잡아윤기’에는 ‘중계 화면에 안 나온 한국 축구 마지막 모습들’이라는 제목의 콘텐츠가 공개됐다.

콘텐츠에는 지난 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 A조 조별예선 한국과 남아프리카공화국 경기장을 찾은 곽윤기의 모습이 담겼다. 곽윤기는 경기 전 스타디움 주변 풍경부터 경기 후의 모습까지 다양한 상황을 영상에 담았다.

곽윤기는 남아공전이 끝난 훈 경기장을 빠져나오는 손흥민과 짧은 대화를 나눴다.

곽윤기는 스태프들과 경기장을 나서는 손흥민을 발견한 후 간절한 마음으로 불렀다. 이에 손흥민은 곽윤기를 보며 90도로 숙여 인사를 하기도 했다.

곽윤기는 “손흥민 선수님, 제 인생에 언제 인사를 드릴 수 있을지 모르겠어서 인사 한 번만 10초만 드릴 수 있을까요?”라고 부탁했고, 손흥민은 흔쾌히 곽윤기 앞에 섰다.

곽윤기는 “저도 잠깐 운동을 했던 사람이고요”라면서, “그냥 고맙다는 말 꼭 해주고 싶었다. 진짜 너무 고맙습니다. 그리고 아마 저를 포함한 한국 사람들이 선수님으로 인해 다 위로받고 다 선물이었을 거다. 좀만 잘 견뎌주시고 잘 부탁드리겠습니다. 고맙습니다”라고 진심을 다해 인사를 전했다.

손흥민은 곽윤기의 인사에 고마워하며 “멀리까지 와주셨는데 좋은 결과 못 내서 죄송하다”라고 사과하기도 했다.

이에 곽윤기는 손흥민이 자리를 떠날 때까지 “진짜 너무 고맙습니다. 고생했어요”라고 거듭 인사했다.