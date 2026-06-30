준비 과정서 일부 문제 재발사 일정 추후 공지

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부가 30일 예정됐던 고체추진 우주발사체 시험발사를 발사 직전 중단하고 일정을 순연했다.

국방부 대변인실은 이날 문자 공지를 통해 “30일 예정됐던 고체추진 우주발사체 시험발사는 최종 발사 준비 과정에서 일부 문제점이 발견됨에 따라 안전을 고려해 발사 중지를 결정했다”고 밝혔다.

군 당국은 구체적인 문제 내용에 대해 별도로 설명하지 않았다. 다만 발사체 시험 특성상 안전 확보를 최우선으로 고려해 선제적으로 발사를 중단한 것으로 보인다.

국방부는 재발사 일정과 관련해 “추후 별도로 공지할 예정”이라고 설명했다.

국내 독자 기술로 개발한 고체추진 우주발사체는 액체연료 대비 신속한 발사가 가능해 군 정찰자산 운용과 직결되는 핵심 전력으로 평가된다.

군은 최근 관련 시험을 단계적으로 진행하며 독자적 우주기반 감시·정찰 능력 확보를 추진해 왔다.

이번 시험발사 순연으로 향후 시험 일정과 전력화 계획에도 일부 조정이 불가피할 것으로 전망된다.