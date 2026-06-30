복합지원서비스 ‘토스 앱’서 간편 신청

[헤럴드경제=정호원 기자] 서민금융진흥원은 금융·고용·복지 복합지원 서비스를 토스 앱에서 간편하게 신청할 수 있다고 30일 밝혔다.

복합지원 서비스는 서민·취약계층이 겪고 있는 금융, 고용, 복지 등 다양하고 복합적인 어려움을 한 번에 상담 받고 관련기관으로 연계하는 서비스로 2024년 전면 시행 이후, 지난해 말까지 약 13만명에게 경제적 자립 지원을 위한 각종 지원제도를 연계했다. 복합지원서비스는 소득과 연령대, 지원사항, 거주지 등 신청자의 필요에 따라 서민금융진흥원에서 제공하는 서비스를 말한다.

앞으로 서민금융통합지원센터 대면상담이나 서민금융 잇다(App, Web) 또는 1397콜센터 등을 통해 이용할 수 있는 복합지원 서비스를 온라인 플랫폼 중 이용자가 가장 많은 토스 앱에서도 간편하게 안내 받고 신청할 수 있게 함으로써 서민들의 서비스 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

토스 앱에서 ‘내게 맞는 정부지원 찾기’ 메뉴를 클릭하면 개인별 맞춤형 복합지원 서비스를 안내 받을 수 있으며, 해당 서비스를 클릭하면 ‘서민금융 잇다’ 웹으로 즉시 연결돼 고용, 복지 등 각종 정책 서비스를 간편하게 신청할 수 있다.

서금원은 올해 하반기에는 공공의료, 노후, 소상공인 분야 등을 추가 연계해 복합지원 서비스를 한층 강화한다. 국립중앙의료원·국립암센터와 함께 의료 및 의료비 등의 지원이 필요한 경우 적시에 상호 안내해 공공의료 분야 연계 체계를 구축하고, 국민연금공단 노후준비지원센터와 협업해 노후 관련 전문 재무상담 등 노후 지원도 강화한다. 위기 소상공인에 대해서는 한국자산관리공사 등과 재기지원, 채무조정 등 통합 안내･지원체계를 구축할 계획이다.

김은경 원장은 “취약계층이 채무 등 경제적 어려움으로 인해 위기 사각지대에 놓이는 일이 없도록 복합지원 서비스를 지속적으로 개선하고 금융부터 고용과 복지까지 다양한 정책적 지원 제도를 맞춤형으로 안내하고 있다”며 “향후 관계기관과 긴밀히 협력해 공공의료·노후·소상공인 등 연계 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.