아이템 발굴부터 시제품 제작·사업화까지 창업 전주기 지원 창업기숙사·기술교육 연계…지역 기반 창업생태계 조성 추진 공동 창업교육 시범 운영 후 전국 확대 검토

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학과 한국장학재단이 청년 기술창업 지원을 위해 손을 맞잡았다. 두 기관은 기술교육과 창업지원 인프라를 결합해 아이템 발굴부터 시제품 제작, 사업화까지 이어지는 ‘창업 전주기’ 지원 체계를 구축한다.

한국폴리텍대학과 한국장학재단은 30일 대구 한국장학재단 본사에서 청년 기술창업 활성화와 지역균형발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 정부의 청년 일자리 확대와 창업 활성화, 국가균형발전 정책에 맞춰 수도권에 집중된 창업 생태계를 지역으로 확산하기 위한 협력 모델을 구축하는 데 초점을 맞췄다.

두 기관은 역할을 분담해 창업 지원의 실효성을 높일 계획이다.

한국장학재단은 창업 프로그램 운영과 멘토링, 재정 연계 등을 맡고, 한국폴리텍대학은 기술지도와 시제품 제작, 기술사업화 지원을 담당한다. 이를 통해 예비 창업자가 아이디어를 실제 제품으로 구현하고 사업화까지 이어갈 수 있도록 지원한다.

특히 기존 창업기숙사의 주거 지원 기능에 폴리텍대학의 기술교육과 실습 인프라를 연계해 기술사업화를 지원하는 새로운 창업 지원 모델도 추진한다. 양 기관은 공동 창업교육 프로그램을 시범 운영한 뒤 성과를 검증해 단계적으로 확대할 방침이다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 “기술교육 역량이 단순한 취업 준비를 넘어 청년들이 직접 일자리를 만드는 창업으로 이어질 수 있도록 지원 체계를 강화하겠다”며 “지역에서 기술로 창업하고 정착하는 실질적인 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.