거동 불편한 어르신 가정 방문해 머리 손질하고 안부 확인 종로구와 정화예대 봉사동아리·한국미용복지사총연합회가 손잡고 찾아가는 복지 실현

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 거동이 불편해 외출조차 어려운 취약계층을 직접 찾아가 머리를 손질해 드리는 ‘안심종로 일상생활돌봄사업(이미용 서비스)’을 시작해 호평을 얻고 있다.

구는 이달 22일 관내 소외계층 가구의 문을 두드리며 서비스를 선보였다. 몸이 불편하거나 거리가 멀어 미용실 발길을 끊었던 가정을 일일이 방문하는 방식으로 진행, 지역 대학과 전문 단체가 발 벗고 나선 민관 협력의 결실이라는 점에서 의미가 남달랐다.

교남동에서는 재학생과 졸업생, 지도교수로 구성된 정화예술대학교 미용봉사 동아리 ‘미드림’이 재능기부에 참여했다. 이날 미드림의 정성스러운 손길을 통해 한결 단정해진 어르신은 환하게 웃으며 고마운 마음을 전했다.

부암동에서는 구와 공식 협약을 맺은 ‘한국미용복지사총연합회’가 대상자 가정을 방문했다. 연합회 소속 전문가들은 미용사뿐 아니라 요양보호사 등 복지 자격까지 갖춰, 몸과 마음이 약해진 주민을 보살피며 신뢰를 얻었다.

거동이 불편해 제때 머리를 다듬지 못했던 이들은 신체적 불편을 넘어 자존감 저하와 위생 걱정까지 떠안은 상태였다. 머리 손질을 받은 어르신은 “몸이 성치 않아 미용실은 꿈도 못 꾸다 보니 거울 볼 때마다 마음이 가라앉았다”며 “직접 와서 정성껏 만져주니 10년은 젊어진 것 같고, 머리뿐 아니라 마음까지 개운해졌다”고 활짝 웃었다.

정문헌 구청장은 “이번 서비스는 단순한 미용을 넘어 소외된 이웃의 위생을 개선하고 일상에 활력을 불어넣는 디딤돌”이라며 “앞으로 제공기관을 꾸준히 넓혀 도움이 절실한 주민에게 시의적절하고 촘촘한 복지를 닿게 하겠다”고 밝혔다.