서울옥션과 ‘마스터 클래스’ 개최 글로벌 퓨처 리더 프로그램 모집

SC제일은행은 18일 서울 강남구 청담동 서울옥션 강남센터에서 자산 10억원 이상을 예치한 프라이빗 뱅킹 고객과 프라이빗 뱅킹 잠재 고객을 초청해 ‘2026 마스터 클래스: 아트컬렉팅의 시작’(사진)을 진행했다고 26일 밝혔다.

메인 세션에서는 서울옥션의 대표 경매사가 직접 연사로 나서 최근 미술 시장의 트렌드와 경매 프로세스, 작품을 감상하는 방법 등을 공유했다. 이어 프라이빗 도슨트 투어에서는 한국 근현대 미술을 대표하는 거장들의 작품부터 세계적인 현대미술 작가들의 작품까지 한자리에서 감상할 수 있도록 했다.

또 SC제일은행은 미래 리더 양성 프로그램인 ’2026 글로벌 퓨처 리더 프로그램(Global Future Leader Program, 이하 GFLP)’의 참가자를 모집하고 있다. 7월 31일부터 8월 2일까지 진행되는 GFLP는 ‘Next Generation(다음 세대)’을 테마로 영국 명문 대학교인 옥스퍼드와 캠브리지 재학생들이 멘토로 참여해 중·고등학생 자녀들의 사고력과 문제해결 방식을 확장하는 글로벌 멘토링 프로그램이다.

참여 학생들은 본인의 적성에 따라 ▷자연과학/공학 및 의학 ▷사회과학 ▷인문학 중 맞춤형 트랙을 선택해 전문 커리큘럼을 이수하게 된다.

GFLP는 SC제일은행 예치 자산 5억원 이상 고객의 자녀(중·고등학생)를 대상으로 총 40명을 모집하며, 이달 30일까지 신청 접수를 받는다. 이번 캠프의 일부 참석자들은 SC제일은행 모바일 뱅킹 앱을 통한 추첨으로 선발하고 있다. 정호원 기자