[헤럴드경제=김보영 기자] 한국 축구대표팀 수비수 설영우가 남아프리카공화국전 패배 이후 경기력 부진을 인정하며 아쉬움을 드러냈다.

설영우는 25일(한국시간) 2026 FIFA 북중미 월드컵 A조 3차전에서 남아공에 0-1로 패한 뒤 “자력으로 올라갈 수 있는 기회를 못 잡아서 아쉽다”며 “경기에 지면서 다른 팀의 결과를 기다려야 하는 상황이라 안타깝다”고 말했다.

무더위가 경기력에 영향을 미친 것이 아니냐라는 질문엔 “저희만 더운 것도 아니고 상대도 똑같은 조건이었기에 (패배) 이유가 될 수 없다고 생각한다”고 답했다.

패인에 대해서는 “(우리가) 못했으니까 졌다. 잘했으면 이겼을 것”이라며 “우리 팀이 상대보다 좋은 모습을 보여주지 못했다. 개인적으로 수비수로서 실점하지 않고 무승부만 거둬도 자력으로 올라가는 상황인데 실점했기 때문에 거기에 대한 책임이 있다”고 밝혔다.

이어 “남아공전을 준비하면서 아프리카팀 특성상 스피드가 좋고 역습을 많이 하는 팀이라고 알고 있었지만 준비한 대로 막지 못했다”라고 자책했다.

경기 종료 후 선수단 내부 분위기에 대해서는 “자력으로 진출할 수는 없지만 아직 기회가 남아 있기 때문에 다음 경기를 한다는 마음으로 준비하자고 말했다”고 전했다.

이날 설영우의 매니지먼트사는 남아공전 이후 공식 계정을 통해 일부 네티즌들의 악성 댓글에 대한 고소 공지를 업로드하기도 했다. 소속사는 “건설적 비판과 다양한 의견은 건강한 스포츠 문화의 중요한 요소”라면서도 “악의적인 비방, 인신공격, 허위사실 유포 등에 대해 강경 대응할 예정”이라고 밝혔다.

이에 대해 설영우는 “경기력이 좋지 않으니 많은 분이 만족하지 못하는 목소리가 나오는 것 같다”면서 “선수라면 당연히 평가받는 자리에서 응원과 비판을 모두 받을 준비가 돼야 한다. 거기에 대해 신경을 많이 안 쓰는 성격이기 때문에 좋은 모습으로 팬들께 보답하겠다”고 강조했다.

한국은 조 2위 진출에 실패하면서 32강행은 다른 조 3위 팀들의 경기 결과에 달리게 됐다. 3위 팀 12개 중 상위 8개 팀만 32강에 오르는 만큼, 한국은 최소 4개 팀 이상을 뒤에 둬야 한다. 한국의 32강행 여부는 오는 28일 결정된다.