“日 TBS는 오보…FIFA 사무총장 확인”

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한축구협회가 2026 북중미 월드컵 대회가 국내 정상적으로 중계된다고 24일 밝혔다.

축구협회는 24일 월드컵 현장 취재진에 “한국 내 월드컵 중계와 관련해 일본 언론 등이 착오가 있는 내용을 보도함에 따라 22일 저녁 정몽규 회장이 마티아스 그라프스트롬 FIFA 사무총장과 통화해 직접 상황을 점검했다”며 이같이 알렸다.

이어 “정 회장은 한국 내 축구 팬들이 월드컵을 문제없이 즐길 수 있도록 협조를 요청했고, 오늘 오후 FIFA로부터 한국 내 중계권사가 모든 경기를 예정대로 중계할 수 있다는 답을 수신했다”고 전했다.

이에 따라 홍명보호의 토너먼트 경기는 물론 2026 북중미 월드컵의 남은 모든 경기가 국내에 정상적으로 중계될 예정이다.

이번 논란은 지난 22일 일본 매체 TBS가 보도한 소식으로 촉발됐다. TBS는 한국 내 월드컵 중계권을 보유한 JTBC가 FIFA에 중계료 일부를 지불하지 못했다며 정해진 기한까지 납부하지 못할 경우 32강부터 한국 내 중계가 중단될 수 있다고 전했다.

아울러 현재 JTBC 담당자가 FIFA 본부가 있는 스위스로 건너가 중계를 유지하기 위한 긴급 협상을 벌이고 있다고 덧붙였다.

논란이 커지자 JTBC는 공식 입장문을 통해 “현재 진행 중인 2026 북중미 월드컵의 결승전까지 모두 차질 없이 중계한다”고 확인했다.

이어 정 회장까지 직접 나서서 FIFA 측 협조를 받아내 우려했던 국내 중계 중단 가능성은 완전히 사라졌다.

홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 오는 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 대회 조별리그 A조 최종 3차전을 치른다. 한국이 남아공에 비기거나 승리할 경우 자력으로 2위를 확보해 32강행에 진출한다.