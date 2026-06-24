기획처, 중장기 국가발전전략 타운홀 미팅 개최 AI 전환·양극화·지방소멸 해법 모색…국민이 직접 미래 의제 제안

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 2045년 대한민국의 미래 비전과 발전 방향을 설계하기 위한 국민 참여형 국가전략 수립 작업에 본격 착수했다.

기획예산처는 24일 서울 중구 정동1928 아트센터에서 ‘2045년, 미래 미리보기’를 주제로 중장기 국가발전전략 타운홀 미팅을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 지난달 27일 출범한 ‘대한민국 2045 전략수립위원회’ 이후 처음 마련된 대국민 소통 행사다.

행사에는 청년·청소년을 포함한 일반 국민과 한국개발연구원(KDI), 대학 연구자 등 민간 전문가, 관계부처, 지방정부 관계자 등 약 80명이 참석했다. 정부는 단순한 정책 설명이나 의견 수렴을 넘어 국민이 직접 미래 의제를 제시하고 토론에 참여하는 방식으로 행사를 구성했다고 설명했다.

타운홀 미팅은 세 개 세션으로 진행됐다. 먼저 지난 80년간 대한민국 발전 과정과 사회 변화상을 돌아보고, 2045년 미래 사회에 등장할 단어와 사라졌으면 하는 단어를 국민이 직접 제안하는 시간이 마련됐다. 이어 미래 성장동력과 공동체의 미래상을 주제로 전문가 발제와 국민 토론이 진행됐으며, 마지막으로 정책 밸런스 게임 등 참여형 프로그램을 통해 국민들이 바라는 미래 국가상을 공유했다.

정부는 이번 논의를 통해 AI 전환, 양극화, 지방소멸 등 복합적 구조 문제에 대한 중장기 해법을 모색한다는 계획이다. 기획예산처는 이러한 과제들이 특정 부처나 단년도 정책만으로 해결하기 어려운 만큼 국민과 함께 미래 비전을 설계하는 새로운 국가전략 수립 모델을 정착시키겠다고 밝혔다.

박홍근 기획처 장관은 “전략은 정부의 생각만으로 완성될 수 없다”며 “청년의 고민과 부모의 부담, 지역의 어려움, 기업과 현장의 목소리, 어르신들의 걱정, 다음 세대의 기대가 함께 담겨야 국민의 삶과 맞닿은 전략이 수립된다”고 말했다. 이어 “중장기 국가발전전략은 20년 뒤 대한민국이 나아갈 방향을 정하는 일”이라고 강조했다.

기획처는 이번 타운홀 미팅을 계기로 국민 참여 기반 정책 설계 방식을 확대하고, 향후 다양한 세대와 계층이 참여하는 논의 구조를 지속적으로 운영할 방침이다.