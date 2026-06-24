메타데이터 구조화·데이터 연계 활용 사례 공유…국제사회 관심

[헤럴드경제=김용훈 기자] 국가데이터처가 경제협력개발기구(OECD) 회원국들을 대상으로 인공지능(AI) 시대에 대응하기 위한 한국의 데이터 품질관리 체계와 메타데이터 혁신 사례를 소개했다.

24일 국가데이터처에 따르면 이명호 차장을 단장으로 한 대표단은 지난 22~23일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 제23차 OECD 통계정책위원회(CSP)에 참석해 한국의 데이터 혁신 정책을 공유했다.

OECD 통계정책위원회는 회원국과 국제기구 통계기관장들이 한자리에 모여 글로벌 통계·데이터 정책 현안과 발전 방향을 논의하는 연례 회의다.

이 차장은 회의에서 데이터처가 추진 중인 AI 친화적 메타데이터(속성정보) 구조화 사업과 데이터 연계·활용 확대를 위한 품질관리 체계 개발 사례를 소개했다. 특히 AI 활용이 확대되는 환경에서 데이터의 신뢰성과 활용도를 높이기 위한 한국의 선제적 대응 노력이 주요 사례로 공유됐다.

데이터처는 데이터 표준화와 품질관리를 통해 공공데이터의 활용 가치를 높이고, AI 기반 분석과 정책 수립에 필요한 데이터 생태계를 구축하는 데 주력하고 있다.

이 차장은 “AI 대전환(AX) 시대를 맞아 통계·데이터 품질과 메타데이터 분야에서 선제적으로 대응해 온 한국의 경험에 많은 관심이 모였다”며 “앞으로도 국제사회의 데이터 혁신 논의에 적극 참여하고, 이를 국내 정책 개선에도 반영해 나가겠다”고 말했다.