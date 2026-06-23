[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천항만공사(IPA)가 인천남항 아암물류2단지 2단계 부지(A구역) 입주기업 2차 모집에 나선다.

IPA는 인천항을 통한 수출입 화물 창출이 가능한 국내외 우수 물류기업을 대상으로 오는 24일부터 8월 12일까지 50일간 입주기업 모집 공고를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 모집 대상은 아암물류2단지 2단계 전체 59만㎡ 가운데 A구역 22만㎡ 규모로, 총 6개 부지를 공급한다.

공급 부지는 초소형 4개(약 4만3000㎡), 중형 1개(약 5만4000㎡), 대형 1개(약 12만6000㎡)로 구성된다.

입주 대상 업종은 복합물류, 공동물류, 제조물류, 냉동·냉장물류 등 인천항을 통한 수출입 물동량을 창출할 수 있는 분야다.

임대 기간은 기본 30년이며 사업실적 평가 결과 등에 따라 최대 50년까지 사용이 가능하다.

입주를 희망하는 기업은 모집 안내서에 따라 오는 8월 13일 오후 5시까지 IPA에 사업계획서를 제출하면 된다.

IPA는 평가위원회의 심사를 거쳐 공개경쟁 방식으로 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

자세한 모집 내용은 IPA 홈페이지 내 ‘정보공개-입찰정보-항만입찰정보 안내’에서 확인할 수 있다.