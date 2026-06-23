GPT 기반 ‘NCS 체크메이트’ 소개 직무표준 검증 자동화로 개발 효율성 제고 “AI 활용해 산업현장 변화 신속 대응”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국산업인력공단이 경제협력개발기구(OECD) 주최 국제 웨비나에서 인공지능(AI)을 활용한 국가직무능력표준(NCS) 개발·개선 혁신 사례를 소개했다.

AI를 활용해 직무표준 검증 과정을 자동화하고 산업현장의 변화에 보다 신속하게 대응하는 한국형 인적자원개발(HRD) 모델을 세계에 공유한 것이다.

고용노동부와 한국산업인력공단은 23일 OECD가 개최한 ‘인공지능을 활용한 직업교육훈련(VET) 개발(Developing Vocational Education and Training with Artificial Intelligence)’ 국제 웨비나에 패널로 참석해 국가직무능력표준 개발 및 개선 과정에서의 AI 활용 경험을 발표했다고 밝혔다.

이번 웨비나는 OECD가 발간한 ‘Developing VET with AI’ 보고서의 주요 내용을 공유하고, 직업교육훈련 분야에서 AI가 교육과정과 자격, 직업표준 개발에 미치는 영향을 논의하기 위해 마련됐다. OECD는 지난해 한국을 포함한 10개국을 사례 연구 대상으로 선정해 AI 활용 실태조사와 이해관계자 인터뷰를 진행한 바 있다.

공단은 웨비나에서 GPT 기반 국가직무능력표준 형식검증 지원 AI 도구인 ‘NCS 체크메이트(Check Mate)’를 소개했다. 이 시스템은 공단의 NCS 개발·개선 매뉴얼을 바탕으로 직무표준의 형식적 타당성을 검증하고 오류를 자동으로 찾아내는 기능을 수행한다.

특히 NCS 체크메이트를 활용하면 NCS의 형식 적합성을 자동 점검하고 검토 결과를 체계적으로 제공할 수 있어 전문가 검토의 효율성과 일관성을 높일 수 있다고 공단은 설명했다. 공단은 AI 도입 과정에서의 경험과 향후 발전 방향에 대해서도 참석자들과 의견을 나눴다.

이병훈 산업인력공단 이사장은 “AI 기반 국가직무능력표준 혁신 사례가 OECD를 통해 전 세계에 소개되는 것은 K-HRD의 큰 성과”라며 “대한민국이 세계 3대 AI 강국으로 도약할 수 있도록 한국형 인적자원개발의 디지털 대전환을 선도하겠다”고 말했다.