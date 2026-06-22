인천 강화, 강원 양구 등 4개 지역 기준 충족

[헤럴드경제=유혜림 기자] 질병관리청이 22일 전국에 말라리아 주의보를 발령했다.

질병청은 “말라리아 매개모기 밀도 증가로 인해 주의보 발령 기준이 충족됐다”고 밝혔다.

말라리아 주의보는 하루 평균 모기지수(채집기 1대당 채집된 모기 수)가 0.5 이상인 시·군·구가 3곳 이상일 경우 발령된다. 올해 24주차 감시 결과 경기 파주시(0.8), 인천 강화군(1.0), 강원 양구군(0.7), 서울 구로구(0.5) 등 4개 지역이 기준을 넘겼다.

올해 주의보 발령 시기는 지난해와 동일하다. 다만 올해 1월부터 이달 13일까지 집계된 국내 말라리아 환자는 74명으로 지난해 같은 기간보다 45.6% 감소했다.

지역별 환자 수는 경기 43명, 인천 17명, 서울 8명 순이었다. 역학조사 결과 주요 추정 감염지역은 경기 파주시·연천군·김포시·고양시 일산서구와 인천 강화군으로 나타났다.

질병청은 말라리아 확산 방지를 위해 모기 방제와 물림 예방, 신속한 진단·치료가 중요하다고 강조했다. 특히 여름철 기온 상승과 잦은 강수로 모기 서식 환경이 확대되면서 방역 당국은 말라리아 발생 추이를 예의주시하고 있다.

지자체와 소독 의무 대상 시설은 유충 서식지와 성충 휴식처를 중심으로 방제를 강화하고, 위험지역 의료기관은 37.5도 이상 발열 환자에 대해 말라리아 감염 여부를 적극 검사해야 한다고 당부했다.

아울러 말라리아 예방을 위해 모기 활동이 활발한 4~10월 야간 외출과 야외 활동을 자제하고, 외출 시에는 긴 소매와 긴 바지를 착용하는 한편 모기 기피제를 주기적으로 사용하는 것이 필요하다고 설명했다.

질병청은 “말라리아 위험지역 거주자나 여행·군 복무 등으로 해당 지역을 방문한 뒤 발열 등 의심 증상이 나타나면 가까운 보건소나 의료기관을 찾아 진료를 받아야 한다”고 밝혔다.