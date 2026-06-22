김영만 산업통상부 통상정책총괄국장

“올해 개회 예정인 제1차 한국-중앙아시아 정상회의는 한국과 중앙아시아 간 협력이 새로운 단계로 도약하는 중요한 전환점이 될 것입니다. 그 과정에서 우즈베키스탄은 한국의 가장 중요한 협력 파트너입니다.”

김영만(사진) 산업통상부 통상정책총괄국장은 지난 16일(현지시간) 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 ‘한-우즈벡 경제협력포럼 2026’에서 이같이 밝히며 양국 협력 확대의 필요성을 강조했다. 김 총괄국장은 “지난 30여년 간 양국의 상호 신뢰를 바탕으로 교역과 투자, 산업 등 다양한 분야에서 협력을 확대해오며 양국 기업들은 성장의 역사를 써왔다”며 “이번 포럼 역시 양국 협력의 새로운 가능성을 모색하는 의미 있는 자리”라고 말했다. 그는 “한국과 우즈벡은 서로의 강점을 결합해 새로운 기회를 만들어갈 수 있는 최적의 파트너”라며 “양국은 앞으로 공급망 재편과 핵심 광물 산업, 디지털 전환 등 미래 성장 분야에서 협력해야 한다”고 역설했다.

김 총괄국장은 “이번 포럼이 새로운 투자와 비즈니스 기회를 발굴하고 양국 기업 실질적인 파트너십을 확대하는 뜻깊은 계기가 되기를 기원한다”고 말했다. 타슈켄트=이영기 기자