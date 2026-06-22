檢 출신 수사 이력 놓고 범여권 ‘술렁’ ‘민노총’ 출신 사회수석 노동개혁 주목

이재명 대통령이 청와대 수석 절반 가량을 교체하는 등 2기 참모진 개편에 나선 가운데 집권 2년차를 맞아 검찰·노동 개혁을 서두를 것이란 전망이 나온다.

22일 청와대에 따르면 한찬식 민정수석과 김경자 사회수석, 성기홍 홍보소통수석, 강건작·송기호 국가안보실 1·3차장 등은 이날부터 업무를 시작한다.

새 참모진의 면면을 살펴보면 이 대통령은 ‘속도’에 방점을 뒀다는 분석이다. 특히 이 대통령은 오광수 전 수석, 봉욱 전 수석에 이어 3차례 연속 민정수석에 검찰 출신을 기용했다. 이와 관련 공소청과 중대범죄수사청(중수청) 체제 안착과 아직 결론을 맺지 못한 보완수사권 폐지 등 민감한 사안을 주로 조율할 것으로 보인다.

이 대통령이 ‘검찰 개혁 연착륙’을 위해 이같은 인사를 단행했다는 분석도 있다. 이 대통령은 지난 19일 순방 결과 브리핑 질의응답에서 “결과를 만드는 것은 결국 사람인데 ‘유능한 인재를 쓰나’ ‘자기편 챙기나’ (국민이) 보고 있다”며 “일을 해야 하는 자리면 가깝다고 쓰는 게 아니라 능력 있는 사람을 써야 할 것”이라며 외연 확장 기조를 재확인한 바 있다.

김 수석은 노동계의 뜨거운 감자인 ‘노동 유연화’ 의제를 맡을 것으로 관측된다. 이 대통령과 함께 성남의료원 설립을 주도했던 김 수석은 2019년 전국민주노동조합총연맹(민노총) 수석부위원장을 지낸 바 있다.

민주노총 위원장 출신인 김영훈 고용노동부 장관과 호흡을 맞출 예정이며, 양대노총이 고용 유연화에 대해 강하게 반발하고 있는 만큼 현장 혼란을 최소화하고 사회적 합의를 이끌어내야 하는 과제를 안게 됐다.

아울러 성 수석은 ‘체감형 소통’과 함께 공영방송 지배구조 개선 등 방송 개혁 관련 여론 수렴에 나설 것으로 보인다. 전시작전통제권 전환 추진에 관여했던 강 차장은 연내 전작권 반환 논의에 참여할 것으로 예상된다.

송 차장 또한 대미 투자 등 한미 공동설명자료(JFS) 경제 분야 이행을 위한 후속조치 논의에 기여할 전망이다.

문혜현 기자