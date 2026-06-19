[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 한국이 골키퍼 김승규의 안타까운 실책으로 실점하며 1-0으로 패배한 가운데 동료 수비수 이기혁과 “빨리 잊자”고 서로를 격려한 사실이 알려졌다.

김승규는 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 경기를 마친 후 공동취재구역에서 취재진과 만나 “실점 상황에서 조금 더 집중해야 했는데 그러지 못해 결과가 이렇게 바뀌었다”고 말했다고 연합뉴스가 전했다.

그는 “골키퍼의 포지션 특성상 잘하다가도 하나의 실점 때문에 안 좋은 평가를 받게 마련이다. 오늘은 결과적으로 안 좋아졌다”며 이같이 말했다.

한국은 멕시코와 전반전까지 팽팽한 경기를 벌였으나 후반 5분 실책으로 1점을 내줬고, 끝내 동점골을 내지 못한 채 경기를 마무리했다.

실점 당시 멕시코 훌리안 키뇨네스가 왼쪽 측면에서 크로스를 올렸고, 수비수 이기혁이 상대 공격수와 헤딩 경합을 벌여 뜬 공을 골키퍼 김승규가 뛰쳐나와 잡았다.

그러나 착지 과정에서 앞에 있던 이기혁과 충돌하며 공을 놓쳤고, 공교롭게도 멕시코 루이스 로모의 앞에 떨어졌다. 로모는 이를 놓치지 않고 오른발로 차 골을 넣었다.

김승규는 실점 상황에 대해 “볼이 공중에 떴고, 주변에 우리 동료만 있다고 판단해 안전하게 나가서 잡으려고 했는데 결과가 이렇게 됐다”고 아쉬워했다.

그는 “콜 플레이도 상황에 따라 빠르게 판단해야 한다. 나의 콜이 정확히 안 들렸을 수도 있고, 여러 가지가 복합적으로 이뤄진 상황이었다”고 덧붙였다.

이기혁과는 후반전 하이드레이션 브레이크 때 서로 껴안으며 파이팅을 외쳤다.

김승규는 “일단 경기는 계속 해야 하니까 빨리 잊자고 했다. 결과만 좋으면 된다는 말을 해줬다”라며 “우리가 뒤에서 버티면 공격수들이 하나는 해줄 것이라는 말을 서로 했다”고 설명했다.

이어 “선수들끼리도 일단 분위기 처지지 말자고 했다”라며 “아직 한 경기가 남았고, 저희가 좀 더 유리한 상황에 있다고 생각한다”고 했다.

그러면서 “자력으로 32강에 진출할 수 있는 만큼 오늘을 계기로 팀이 다시 한번 뭉쳐서 다음 경기를 잘해야 한다”고 강조했다.