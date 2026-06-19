G7 순방 성과 직접 국민 앞에 설명 예정 ‘잠실 시위’ 비롯 선관위 사태 입장 관심

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 19일 주요 7개국(G7) 정상회의 참석 계기 유럽 순방 성과를 직접 국민 앞에 설명한다. 전날 8박10일간 순방을 마치고 귀국한 이 대통령이 복귀 하루 만에 정상외교 성과를 구체적으로 설명하며 집권 2년 차 국정동력을 확보하려는 것으로 풀이된다.

긴 순방을 마친 이 대통령은 당분간 내치에 집중할 전망이다. 6·3 지방선거 이후 불거진 당청 간 불협화음을 비롯해 선거관리위원회 투표용지 부족 사태와 잠실 시위 등 현안이 산적해 있다. 지방선거 결과를 통해 기대에 못미치는 집권 1년 성적표를 받아든 만큼 국민통합과 지지율 제고, 개혁 추진이 과제가 될 것으로 보인다. 이 대통령은 지난주 여론조사상 국정지지율이 50%대로 하락하자 이례적으로 “국민 여러분 죄송하다”는 입장을 내놓기도 했다.

정청래 더불어민주당 대표의 순방 환송행사 불참으로 불거진 이른바 ‘패싱 논란’은 전날 귀국 환영행사 참석을 통해 일단 봉합을 취하는 모양새를 취했지만, 언제든 갈등이 수면 위로 드러날 수 있다는 분석이 나온다. 오는 8월 전당대회를 앞두고 민주당 당권경쟁이 치열해지는 가운데 이 대통령 역시 새로운 당청관계 정립을 고심할 것으로 보인다.

한성숙 국무총리 내정자 인사청문회를 비롯한 2기 내각 구성과 청와대 참모진 개편에도 관심이 쏠린다. 집권 2기 새 진용을 꾸림으로써 지난 1년 동안 실행해온 국정과제 추진 속도를 더 끌어올릴 필요성도 있다. 이 대통령은 이미 여러 차례 ‘속도’를 강조한 바 있다.

경제 현안도 만만치 않다. ‘9000피’(코스피 지수 9000)를 기록하며 자본시장엔 훈풍이 불고 있지만 부동산 가격 추이와 환율 등 여러 경제지표가 심상치 않다. 먼저 이 대통령은 취임 1주년 기자회견 당시 우리나라 보유세가 다른 나라 대비 낮다는 점을 지적하고 추가 대응을 예고했는데, 부동산 급등세가 이어질 경우 정책 시행 시기가 당겨질 수 있다는 관측도 나온다.

고환율과 고금리가 이어지면서 나타난 ‘K자 양극화’도 난제다. 반도체 기업 위주의 활황이 이어지고 있지만 수출로 먹고사는 제조업 경기에 먹구름이 드리운지 오래다. 이 대통령은 초과세수를 잠재 성장률 제고를 위해 투자할 의사를 밝힌 바 있는데, 이와 관련한 정책을 마련해 본격적인 드라이브에 나설지 주목된다.