네트워크 보안 기업 A10 네트웍스가 AI 보안 기업 트로이AI(TrojAI Inc.)를 인수했다고 밝혔다.

A10 네트웍스는 이번 인수를 통해 생성형 AI와 에이전트 기반 AI 환경에서 발생할 수 있는 보안 위협 대응 기술을 확보하고, AI 모델과 데이터, 에이전트 보호 관련 기능을 자사 보안 포트폴리오에 적용할 계획이다.

트로이AI는 AI 서비스 배포 전 취약점을 점검하는 레드 팀잉 기능과 운영 과정에서 발생하는 위협을 탐지하는 보안 기능을 제공한다. 이를 통해 프롬프트 인젝션, 데이터 유출, 권한 오남용 등 AI 환경에서 발생할 수 있는 위험 요소를 점검하고 대응할 수 있도록 지원한다.

A10 네트웍스는 트로이AI의 기술을 기존 보안 솔루션과 연계해 하드웨어 기반 AI 방화벽과 소프트웨어 기반 보안 기능을 함께 제공할 예정이다. 또한 온프레미스와 클라우드, 하이브리드 환경에서 운영되는 AI 서비스의 보안 관리 체계 구축에도 활용할 계획이라고 설명했다.

최근 기업들의 AI 도입이 확대되면서 AI 모델뿐 아니라 이를 운영하는 업무 환경 전반에 대한 보안 관리 필요성도 커지고 있다. A10 네트웍스는 이번 인수를 계기로 AI 구축부터 운영 단계까지 적용 가능한 보안 기능 제공 범위를 넓혀 나갈 방침이다.

드루파드 트리베디 A10 네트웍스 사장 겸 CEO는 “AI 기술이 기업 서비스와 보안 환경 전반에 영향을 미치고 있다”며 “트로이AI의 기술을 바탕으로 고객의 AI 운영 환경을 지원할 계획”이라고 말했다.

트로이AI의 리 와이너 CEO는 “A10 네트웍스와 함께 AI 모델과 에이전트, 애플리케이션 보호 기술을 보다 다양한 고객에게 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.