수도권 비아파트 공공임대주택 공급 뒷받침

[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 최인호 사장이 지난 18일 서울 강서구 소재 든든전세주택을 방문해 현장 점검을 진행했다고 19일 밝혔다.

최 사장은 주택보수 전·후의 상태를 점검하고, 입주자 관리업체와의 간담회를 통해 현장의 의견을 청취했다. 이번 현장 방문은 정부의 수도권 비아파트 공공임대주택 공급 확대 정책을 지원하고, 든든전세주택 입주자의 주거 만족도를 높이기 위한 소통의 일환으로 마련됐다.

든든전세주택은 HUG가 전세보증금을 대신 갚아준 주택을 직접 매입해 무주택세대에 공공임대주택으로 공급하는 것이다. 정부의 공공임대주택 공급 확대 및 국민 주거안정 정책을 지원하는 대표 사업이다.

특히 최근 수도권을 중심으로 비아파트 공공임대주택 공급 확대 필요성이 높아지는 가운데, 입주 이후의 체계적인 관리와 주거서비스 향상에 대한 중요성도 더욱 커지고 있다.

최 사장은 이날 보수 전·후 주택을 직접 둘러보며 안전관리 현황을 점검하고, 관계자로부터 추진 경과와 관리 현황에 대한 설명을 청취했다. 이어 개최된 간담회에서는 든든전세주택 입주자 관리업체 관계자들과 함께 입주자의 주요 건의사항과 현장 애로사항을 공유하고, 보다 나은 주거서비스 제공 방안에 대해 논의했다.

최 사장은 간담회에서 “든든전세주택은 국민 주거안정을 위한 중요한 정책사업인 만큼, 공급 확대와 더불어 입주 이후의 관리 또한 중요하다”며 “입주자들이 더욱 안심하고 생활할 수 있도록 현장 의견을 적극 반영하여 주거서비스 개선에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “정부의 수도권 비아파트 공공임대주택 공급 확대 정책에 발맞춰 올해는 지난해 공급 규모인 1800호를 크게 상회하는 총 3600호의 든든전세주택 공급을 추진할 계획”이라며 “공급 확대와 함께 입주자가 체감할 수 있는 주거환경 조성에도 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한편 HUG는 지난 4월 든든전세주택의 매입 대상을 단지 규모 150가구 이상의 아파트로 확대했다. 기존 매입 대상은 연립·다세대주택과 오피스텔, 150가구 미만의 아파트였다.