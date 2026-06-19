- 지식재산처, AI활용 영업비밀 관리시스템 개발…기업의 영업비밀 보호 역량 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 앞으로 기업 및 대학의 영업비밀을 AI가 톡톡하게 지켜낸다.

지식재산처는 기업들이 쉽고 간편하게 영업비밀을 관리할 수 있도록 AI를 활용한 영업비밀 관리시스템 개발에 착수했다고 19일 밝혔다.

기존의 영업비밀 관리시스템은 지난 2012년에 구축해 그동안 약 1000개사에서 사용해 왔다.

하지만, 기존 시스템은 영업비밀 문서에 해당하는지 여부를 기업 담당자가 직접 판단하여 분류하는 과정이 요구됐으며 해당 과정에서 분류의 어려움, 이용의 불편함으로 인해 시스템 접근성이 떨어진다는 지적이 지속적으로 제기됐다.

지식재산처는 이러한 문제를 해결키 위해 노후화된 기존 시스템을 전면 개편해 AI를 활용함으로써 영업비밀 등급 분류부터 유출 방지까지 영업비밀 관리 전 과정에 걸쳐 사용자의 시스템 이용 편의성을 높인다.

AI 활용 영업비밀 관리 시스템의 주요 기능으로는 ▷영업비밀 문서 등급 자동 분류 ▷접근권한 관리 및 이상 행위 탐지 ▷보안 문서 반출 승인 및 워터마크 적용 ▷영업비밀 원본증명 서비스 연동 등이다.

지식재산처는 연내 시스템 개발을 완료하고 기업·대학 등에 보급할 예정이며, 사용자 의견을 적극 수렴해 지속적으로 시스템을 고도화해 나갈 계획이다.

지식재산처 박진환 지식재산분쟁대응국장은 “최근 기술 유출로 인한 기업 피해가 증가하는 상황에서 AI 등 첨단기술을 활용한 선제적인 보호 체계 마련이 중요하다”며 “앞으로도 기업이 쉽고 안전하게 영업비밀을 보호할 수 있는 환경을 만들어나가겠다”고 밝혔다.