540여개 스타트업 및 270여개 VC 참여 박상진 회장 “스타트업 새로운 도약 기회”

[헤럴드경제=박성준 기자] 한국산업은행과 한국무역협회가 18일 서울 삼성동 코엑스에서 아시아 대표 스타트업 페어 ‘넥스라이즈(NextRise) 2026 Seoul’를 개최했다고 19일 밝혔다.

박상진 산은 회장은 개회식에서 “넥스트라이즈에서 AI를 비롯한 첨단전략산업 전반에 대한 인사이트를 함께 나누며, 벤처생태계의 성장과 스타트업의 새로운 도약의 기회를 함께 만들어가기를 기대한다”고 말했다.

8회째를 맞은 이번 행사에는 540여개 스타트업과 270여개 대·중견기업·벤처캐피탈(VC)이 참여한다. LG·CJ·한화에어로스페이스 등 세계적 기업과 벤처 관계기관도 23개 부스를 마련해 스타트업과의 협력 사례와 혁신 성과를 소개한다.

특히 한·불 수교 140주년을 맞아 주빈국으로 참석한 프랑스를 포함해 30개국 140여개 해외 스타트업과 엔비디아·아마존웹서비스·구글클라우드 등 해외 빅테크 기업이 부스 전시에 참여한다. 휴머노이드 로봇과 AI 드론, 토큰증권(STO) 등 미래 유니콘 기업의 기술을 체험할 수 있는 체험 공간도 운영한다.

넥스트라이즈 시그니처 프로그램인 일대일 비즈니스 밋업은 아시아 최대 규모로 꾸려졌다. 삼성전자·현대자동차·엔비디아·에어버스·IMM인베스트먼트·알토스벤처스 등 270여개사와 스타트업 1100여개사가 참여해 사전 매칭된 일정에 따라 사업 협력과 투자 상담 미팅을 진행한다.

전시홀 4개 무대에서는 AI·바이오·콘텐츠·국방 등 미래전략산업 전문가와 유망 스타트업이 참여하는 기조연설과 패널토론이 열린다. 구글클라우드 스티븐 다번 JAPAC 엔지니어링 총괄의 ‘한국 스타트업의 글로벌 스케일업’, 듀크대 김정상 석좌교수의 ‘양자기술을 통해 보는 혁신의 미래’ 등 강연도 진행된다.

한편 지난해 넥스트라이즈 2025에는 2만5000여명이 방문해 205개 스타트업이 사업 협력 성과를 거뒀고, 이 중 104개 스타트업은 약 5000억원의 투자유치에 성공했다.