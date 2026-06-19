사조그룹, 캡코에이스와 MOU 체결

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 18일 서울 용산구 LS용산타워에서 사조그룹, 켑코에이스와 ‘에너지 효율화 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 19일 밝혔다.

LS일렉트릭은 이번 협약을 통해 사조그룹 주요 사업장에 IE5급 초고효율 전동기(모터), 고효율 인버터(모터 드라이브) 패키지 설루션을 공급할 계획이다.

LS일렉트릭은 이번 패키지 솔루션 도입을 통해 사조 사업장의 전력 사용량이 약 8% 절감될 것으로 예상하고 있다. 전동기의 회전 속도를 최적 제어하는 인버터와 함께 사용할 경우 전력 소비량을 크게 줄일 수 있기 때문이다. LS일렉트릭은 우선 사조시스템즈 평택물류센터의 냉각수 펌프 모터를 고효율 기기로 교체 적용하고 향후 그룹 내 주요 사업장으로 확대할 예정이다.

LS일렉트릭은 사조그룹 계열사를 대상으로 에너지 사용 현황 분석 및 컨설팅 서비스 ‘비욘드 엑스 이너블(Beyond X Enable)’을 무상으로 제공할 예정이다. 사업장별 에너지 추가 절감 방안을 발굴하고 추가 개선 방안을 제시해 에너지 효율을 지속적으로 높인다는 계획이다.

LS일렉트릭은 AI 기반 에너지 사용 분석과 컨설팅 역량까지 결합한 통합 설루션을 기반으로 에너지 효율화 시장을 선도한다는 전략이다.

LS일렉트릭 관계자는 “IE5급 초고효율 전동기와 고효율 인버터를 결합한 패키지 솔루션은 산업 현장의 에너지 절감과 탄소 저감 효과를 확실히 확보할 것”이라며 “고객의 에너지 효율 향상과 ESG 경영 실천을 적극 지원하고, 급격히 성장하는 에너지 효율화 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.