[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역에서 올해 전국 첫 일본뇌염 바이러스가 검출됐다.

19일 대구시에 따르면 대구보건환경연구원이 채집한 빨간집모기에서 올해 전국 최초로 일본뇌염 바이러스 유전자가 검출돼 전국에 일본뇌염 경보가 발령됐다.

대구보건환경연구원이 지난 8일 채집한 빨간집모기에서 일본뇌염 바이러스 유전자를 확인했다.

이는 올해 전국에서 처음으로 바이러스가 확인된 사례다.

이번 검출 결과를 바탕으로 질병관리청은 지난 17일을 기해 전국에 일본뇌염 경보를 발령하고 모기 물림에 대한 주의를 당부했다.

일본뇌염은 바이러스에 감염된 모기에 물렸을 때 감염되는 3급 법정 감염병이다.

대부분 발열이나 두통 등 가벼운 증상으로 지나가지만, 급성 뇌염으로 진행될 경우 발작, 마비 등 증상이 나타나며 이 중 20~30%는 사망에 이를 수 있어 예방이 중요하다.

대구보건환경연구원은 매년 3월부터 10월까지 주 2회 일본뇌염 매개모기 감시사업을 추진하고 있으며 지난 2022년과 2023년에도 채집한 빨간집모기에서 일본뇌염 바이러스 유전자를 확인한 바 있다.

신상희 대구시 보건환경연구원장은 “야외 활동 시 모기에 물리지 않도록 긴 옷 착용, 모기기피제 사용, 방충망 점검 등 개인 예방수칙을 철저히 준수해야 한다”고 말했다.